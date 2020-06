El oteador de palabras: "cazavirus", "resetear", "tocapelotas"…

Ejemplar del Diccionario edición Tricentenario. EFE/Esteban Biba/Archivo

Madrid, 27 jun (EFE).- Nuevo repaso quincenal de palabras aparecidas en los medios de comunicación que nos han llamado la atención, por ser nuevas, curiosas, desacostumbradas o con algún punto de interés lingüístico. Aclaramos, como de costumbre, que la inclusión de estas palabras y giros no implica necesariamente una aceptación o una censura.

RESETEAR

En informática se emplea con frecuencia el verbo "resetear" para el reinicio de algún dispositivo. De ahí ha salido a otros ámbitos para expresar la idea de volver a empezar desde cero alguna tarea, proyecto o actividad, descartando todo el trabajo previo, aunque normalmente se pueda decir "reiniciar" sin problemas.

GRIPECITA

Bolsonaro vuelve a calificar la covid-19 como "gripecita". La forma española es una voz bien formada a partir de "gripe" y el sufijo "-ita", con el añadido de lo que se conoce como un interfijo y que puede adoptar varias formas, pero que en los diminutivos siempre tiene la letra "c" o la "z" (por lo que no debería ser "gripesita").

CAZAVIRUS

En algunos sitios llaman "cazavirus" a las personas que se encargan de desinfectar los espacios públicos o privados para evitar la propagación de la covid.

TOCAPELOTAS

"Tocarle las narices" a alguien es molestarlo o fastidiarlo. Una variante menos exquisita es "tocar las pelotas", aunque las hay aún menos refinadas. De aquí que se llame "tocapelotas" a las personas que tienen por costumbre ir fastidiando, sobre todo poniendo pegas a todo o contradiciendo constantemente a los demás. Nada impide decir "tocanarices", aunque se usa mucho menos.

BICISENDAS, CICLOVÍAS...

Muchas ciudades han aprovechado la pandemia para promover la ecomovilidad, en particular con el acondicionamiento de vías y rutas reservadas para las bicicletas que reciben nombres como "bicisendas", "ciclovías", "carriles bici", "ciclorrutas", etc., según el lugar.

DOWNTOWN

Si alguien está en el "downtown" de una ciudad, simplemente está en el "centro".

COPIETEAR

Con los exámenes llegan los "copieteos". El correspondiente verbo "copietear" está recogido en el diccionario académico con el sentido de ‘copiar’, sin más, pero lo importante aquí no es la definición en sí, sino las marcas de uso, que a menudo se pasan por alto y que pueden ser igual de importantes. Aquí son "despect. coloq.", es decir, despectivo y coloquial.



Javier Bezos (Fundéu BBVA)