El Consejo de Género uruguayo pondrá foco en la violencia doméstica este quinquenio

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay, Ana Bottero, habla este viernes durante la presentación del plan quinquenal del Consejo de Género, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 26 jun (EFE).- El Consejo de Género de Uruguay, integrado por 26 organismos, entes y servicios descentralizados del Estado, mundo académico y organizaciones de la sociedad civil, presentó este viernes su plan quinquenal que estará centrado en la violencia doméstica, inserción laboral y educación de las mujeres.

Así lo explicó a la prensa la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) de ese país, Mónica Bottero, durante la presentación de este plan, en el que, además, aspiran a una mayor colaboración económica para el desarrollo de políticas de género por parte de organismos internacionales.

"La violencia doméstica es un tema central. Ya el Estado ha dado señales desde que empezó la pandemia, hicimos anuncios, lanzamos una campaña, reforzamos los sistemas de respuesta. Todos nos hemos comprometido con este tema y, por supuesto, que va a ser el tema central de conversación", expresó.

Agregó que esta es una "muy buena oportunidad" para poder "comprometer a todo el Estado" en las políticas de género para este período de cinco años que girará con base en otros ejes como la respuesta y prevención en temas de violencia, fomentar la autonomía económica y aumentar la participación en las instancias de decisión.

"Si no ayudamos a resolver desde la desigualdad de la situación de las mujeres de la economía, el mercado de trabajo difícilmente vamos a resolver los problemas de fondo de la pobreza", remarcó.

Para Bottero, la idea durante estos cinco años es que todas estas políticas, programas y estrategias de Gobierno "se derramen" a todo el territorio, sobre todo a "lo más profundo" del interior que, a su juicio, ha sido "el gran olvidado" de las políticas públicas de los últimos años.

Desde el ámbito económico, la directora de Inmujeres sostuvo que las políticas de género "a veces" no necesitan un aumento presupuestal, sino que se piensen las políticas públicas con perspectiva de género y destacó los avances en las conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas en la búsqueda de una mayor colaboración internacional.

"Estuvimos conversando con la ministra de Economía y estamos en un proceso de aumento de conseguir fondos no necesariamente tocando el presupuesto del Estado sino a través de organismos internacionales, que tienen, además, como parte de sus políticas el compromiso y obligación de apoyar a los países en este tipo de respuesta", aseguró.

Desde su creación, en 2007, el Consejo Nacional de Género de Uruguay tiene entre sus principales objetivos contribuir al diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas transformadoras, incorporando una mirada de igualdad de género.

También definir un orden de prioridades estratégicas para las políticas públicas de género, que comprometa a diferentes organismos del Estado, entre otros.