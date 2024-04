Page coge el guante del Cermi y garantiza que la reforma del Estatuto de C-LM suprimirá el término 'minusválido'

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cogido el guante del Comité de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla-La Mancha y ha garantizado que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que ya está "muy avanzada", suprimirá el término 'minusválido' tal y como se ha hecho en la Constitución. Ha sido en el acto institucional en las Cortes castellanomanchegas con el Cermi sobre la reforma de la Constitución Española, que ha modificado el artículo 49 para sustituir el término de 'disminuidos' por el de personas con discapacidad, en el que han intervenido también el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; y la presidenta de Cermi CLM, Cristina Gómez Palomo. "La Constitución ha recogido este cambio y el Estatuto de Autonomía no sólo lo recogerá, sino que además va a blindar todos los avances sociales que en materia de igualdad y sobre todo en colectivos a los que representáis hemos ido defendiendo en los últimos años", ha aseverado el presidente regional. Según ha agregado, el Estatuto de Autonomía del futuro no tiene que servir para los políticos, "aunque haya que hablar de cosas que afectan a la arquitectura política", tiene que servir sobre todo para convertir "en irreversible el estado social que aquí nos hemos ido creando que pivota sobre la igualdad real, la que luego tiene que ver con otras leyes, la que tiene que ver con el presupuesto, la que tiene que ver con las acciones concretas, porque nos toca gestionar la igualdad, no sólo hablar de ella, gestionarla". Y por eso, ha dicho el presidente castellanomanchego, "queremos tener un estatuto que nos garantice y nos asegure, nos blinde a futuro la igualdad que recoge la Constitución y que aquí queremos llevar hasta sus últimas consecuencias". Le ha precedido en el uso de la palabra la presidenta de Cermi en la región, Cristina Gómez Palomo, quien ha aprovechado su intervención para hacer un llamamiento a los partidos políticos y pedirles que, en la reforma del Estatuto, tengan en cuenta el nuevo mandato del artículo 49 de la Constitución española. "Más allá de eliminar el término minusválido en este caso del Estatuto de Autonomía", la presidenta del Cermi exige también que se pueda avanzar en garantizar los derechos de las personas con discapacidad y sus familias reformando el artículo 4, que es el que recoge todos los derechos y libertades de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. "NO NECESITAMOS RUIDO" Para ello, ha defendido, "necesitamos armonía y necesitamos consenso y diálogo, un diálogo constructivo". "No necesitamos ruido, necesitamos entendernos para que el Estatuto de Autonomía salga reformado aquí en Castilla-La Mancha", por lo que ha interpelado a todos los representantes políticos que han sido elegidos por todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y también por los ciudadanos de Castilla-La Mancha con discapacidad, que "también son votantes". La portavoz de Cermi ha pedido "un diálogo constructivo aquí y en el Congreso de los Diputados", porque "aquí podemos estar muy de acuerdo y sacar adelante un texto que nos reconforte a todos en Castilla-La Mancha y llegar al Congreso y al Senado y encontrarnos un obstáculo". Por tanto, "interpelo a todos los representantes de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, aquí y en Madrid, para que haya el consenso suficiente y salga adelante el Estatuto de Autonomía". "Deseamos no tardar como ha pasado con el artículo 49 de la Constitución, porque pienso que debemos ser capaces de hacerlo, porque si no somos capaces de conseguir esta armonía, pues nuestros hijos y nuestras hijas nunca nos lo perdonarán", ha zanjado. De su lado, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha celebrado que la Constitución haya derribado "un muro que impedía la igualdad", porque "no hay igualdad sin un componente fundamental que es la dignidad de todos y de todas". "Ahora tenemos que ambicionar que con los deseos de todas y de todos, con las ilusiones y los sueños de todas y de todos, con las capacidades de todas y de todos y, desde luego, con las aportaciones de todas y de todos, construyamos una sociedad mejor aquí, en Castilla-La Mancha, en España y en el mundo entero", ha dicho.