Perú supera la crisis de la mano de la salud privada mientras pasa los 268.000 casos de COVID-19

Personal de seguridad evita que se tomen fotografías en los exteriores de una clínica privada, este jueves en Lima (Perú), luego del acuerdo de último minuto alcanzado entre el Gobierno y las clínicas privadas.EFE/Paolo Aguilar

Lima, 25 jun (EFE).- El Gobierno de Perú amplió este jueves la capacidad de atención para los pacientes graves de la COVID-19 tras llegar a un acuerdo de prestación de servicios con las clínicas privadas, superando así una creciente crisis con el sector mientras la epidemia supera los 268.000 contagios y 8.700 fallecidos.

El acuerdo que puso fin a un duro enfrentamiento con la asociación de clínicas privadas, acusadas de cobrar precios exorbitantes por la ciudadanía, se alcanzó horas después de que el presidente Martín Vizcarra diera un ultimátum de expropiación a los centros médicos si no aceptaban un pacto.

Al respecto, el ministro de Salud, Víctor Zamora, manifestó su satisfacción porque ahora los pacientes graves con la COVID-19 podrán ser derivados desde los hospitales públicos hacia las unidades de cuidados intensivos (UCI) de las clínicas privadas.

Hasta este momento, las clínicas privadas no aceptaban las propuestas del Ejecutivo para que asumieran pacientes de la sanidad pública a cambio de una compensación, mientras cobraban por sus servicios particulares cifras cercanas a los 100.000 dólares por atender a víctimas del virus.

Ahora las clínicas recibirán un pago único de unos 16.000 dólares por cada paciente que sea derivado de hospitales públicos, sin importar el número de días que tenga que ser atendido en la UCI.

PROTOCOLO URGENTE

Zamora dijo que se establecerán protocolos para que este mecanismo se aplique con urgencia, mediante una plataforma única de gestión de las 1.400 camas UCI que actualmente tiene el país, que en las siguientes semanas deberán llegar a las 2.000.

El ministro también detalló que el uso de las clínicas privadas será pagado por los seguros del Estado bajo una auditoría recurrente de los organismos estatales, que deberán "certificar que los derechos del paciente se cumplan de manera estricta según el protocolo de atención diseñado por el Ministerio de Salud".

"La salud de nuestra población sigue siendo la prioridad", enfatizó antes de añadir que también se revisarán las deudas contraídas por las familias que usaron directamente los servicios de las clínicas, para verificar que no se hagan cobros excesivos y evitar que caigan en la pobreza.

NUEVAS REGLAS DE CONVIVENCIA

Zamora afirmó, además, que los peruanos tendrán "nuevas reglas de convivencia" después del 30 de junio, cuando terminará la prolongada cuarentena que dictó el Gobierno el pasado 16 de marzo.

"El toque de queda continuará. No están descartadas las restricciones en zonas que requiere mayor confinamiento", adelantó.

El ministro remarcó que el nuevo plan "Primero mi Salud", que se implementará tras la cuarentena, implicará que los ciudadanos tendrán "que cumplir con el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado de manos frecuente".

MÁS RECUPERADOS QUE CASOS NUEVOS

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que nuevamente se presentaron más recuperados que casos nuevos de la enfermedad, tras haber realizado en las últimas horas 21.952 pruebas, entre rápidas y moleculares, con lo que se llegó a un total de 1.583.074 muestreados desde que la epidemia llegó al país, el pasado 6 de marzo.

Este jueves, Perú llegó a 268.602 casos detectados, 3.913 más que en la víspera, aunque los recuperados también se elevaron a 156.074, al sumarse 4.485 personas que recibieron el alta médica.

De esa manera, el país andino tiene actualmente 112.528 casos activos de la enfermedad, 10.587 de los cuales se encuentran hospitalizados, 12 menos que en el anterior informe, y 1.144 en camas UCI con ventilación mecánica.

La cifra de fallecidos también se elevó a 8.761, tras sumarse 175 decesos en las últimas horas, lo que mantuvo la tasa de mortalidad en 3,26 % del total.

AYUDA DE ALEMANIA

Tras haber recibido este martes 250 ventiladores mecánicos enviados por Estados Unidos, el Minsa también obtuvo este jueves 100.000 pruebas moleculares donadas por Alemania, que serán destinadas a la población más vulnerable de Lima, la región amazónica de Loreto y la norteña Tumbes.

Al respecto, la viceministra de Salud, Nancy Zerpa, destacó que la cooperación alemana "ha estado presente mediante diversos mecanismos de ayuda" en Perú y agradeció la donación porque, según dijo, esta pandemia "ha enseñado que aparte de todas las armas que ya conocemos, debemos enfrentarla con la solidaridad".

El embajador de Alemania, Stefan Herzberg, agregó que también arribaron a país varios investigadores alemanes quienes reforzarán el trabajo de expertos peruanos contra la epidemia.

"Los médicos de este grupo ya han estado en Colombia y en Ecuador. El COVID-19 representa desafíos en todo el mundo, el virus no conoce fronteras y es por ello la ayuda alemana. La batalla contra este mal solo puede tener éxito si trabajamos en conjunto", remarcó Herzberg.

MÉDICOS FALLECIDOS E INFECTADOS

El Colegio Médico del Perú (CMP) informó este jueves que la COVID-19 ha provocado la muerte de 65 médicos y ha infectado a 1.850 en todo el país, debido al "enorme sacrificio" que han hecho para atender en medio de un caótico sistema de salud.

El decano del CMP, Miguel Palacios, alertó que "ahora la enfermedad está migrando hacia el sur" del país, que hasta el momento reporta la menor cantidad de casos, mientras lo que el vicedecano del organismo, Ciro Maguiña, advirtió que "puede venir una segunda ola (de contagios) mucho más crítica" en las próximas semanas y meses.

Los médicos destacaron el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y las clínicas privadas pero también consideraron que "la solución es un sistema unificado de salud, sin descuidar el sistema de protección social, para poder tener una salud pública fuerte".