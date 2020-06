Mehdi Taremi, el iraní fanático de Iniesta que deslumbra en la Liga lusa

El delantero internacional iraní Mehdi Taremi. EFE/Club Rio Ave

Lisboa, 23 jun (EFE).- El delantero internacional iraní Mehdi Taremi, que llegó esta campaña al fútbol europeo, se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato luso hasta llegar a ser el tercer máximo goleador con 10 tantos. Con 2,3 millones de seguidores en Instagram, confiesa que es un fanático de Iniesta.

En una entrevista con al Agencia EFE, explica que dio el salto a Europa por consejo de Carlos Queiroz, con quien coincidió en la selección de Irán, a pesar de que ahora gana menos dinero que si se hubiera quedado en el Al Gharafa de Catar, al que llegó tras triunfar en el Persépolis iraní.

Confía en que algún día "sea normal" que mujeres y hombres puedan acudir juntos a los estadios de Irán y reconoce que el Rio Ave y la Liga de Portugal son "el mejor escenario para mejorar y crecer en el fútbol"

Pregunta: Diez goles en 23 partidos de liga. El tercer máximo anotador de Portugal.

Respuesta: Esta temporada comenzamos muy bien, aunque yo me uní al equipo tarde (27 de julio de 2019) y llegué por consejo y apoyo del entrenador Carlos Queiroz. Desde el primer día me sentí como en casa. El Rio Ave tiene un ambiente muy amigable y fue un gran ingreso en el fútbol europeo.

P: ¿Por qué Rio Ave? Su entrenador dijo hace un par de meses que eligió jugar en Europa en lugar de ganar más dinero. ¿Es verdad?

R: Sí, el entrenador tiene razón. En la liga de la que vine es fácil conseguir y ganar más dinero, pero elegí Portugal y Rio Ave, incluso habiendo más países y clubes.

P: Háblenos de su entrenador y compañeros.

R: El entrenador es un gran líder. Él sabe cómo manejar a un jugador tanto mental como verbalmente. Es un placer para mí trabajar con Carvalhal. Con respecto a mis compañeros de equipo, tengo de ellos todo el apoyo y respeto. Todos son mis amigos, somos una verdadera familia.

P: El Rio Ave, una de las grandes sorpresas de esta temporada, muy cerca de los puestos de Liga Europa.

R: Comenzamos muy bien, llevamos una gran temporada y hemos realizado grandes juegos contra los grandes clubes. En este momento, no pensamos en la Liga Europa, pero si llega, por supuesto, será algo bueno para todos nosotros.

P: Sus comienzos y su trayectoria

R: Vengo del sur de Irán, puerto de Bousher, de una familia de fútbol. Mi padre era jugador en mi ciudad, jugó como delantero muchos años. Mi hermano también era futbolista. Logré el título de máximo goleador juvenil, fui un año el máximo goleador de la primera liga y el máximo goleador de Persépolis e Irán dos veces. Persépolis tiene 30 millones de seguidores, un gran club, fue una experiencia maravillosa. Otro logro, cuando Irán se clasificó para la Copa Mundial de Rusia y jugó contra España y Portugal, en el mismo grupo.

P: Taremi el jugador de fútbol iraní más relevante, con 2,3 millones de seguidores en Instagram. ¿Qué le hace especial?

R: Persépolis y la gente de Irán. Al iraní le encanta el fútbol y vive con el fútbol. Allí -Persépolis- tienes 90.000 fanáticos que vienen a los estadios. Apoyan a los jugadores, donde sea que vayan. Jugué en Persépolis y con la ayuda de mis compañeros de equipo logré mucha gloria para mi gente y mi país, como ahora en el Rio Ave, que es un club muy interesante para iraníes. Siguen a todos los clubes y ligas donde juega un iraní.

P: ¿Qué ligas, qué jugadores y que equipos siguen en Irán?

R: La Premier League, La Liga española, Calcio, Bundesliga, Cristiano Ronaldo, Messi. Soy fanático de Iniesta, desde hace mucho tiempo, por ejemplo. He visto muchos partidos suyos en la televisión, buscando noticias sobre él, es un gran jugador, técnicamente muy fuerte y una mente maestra en el centro del campo. En Irán también siguen la Liga NOS, por supuesto. Iran TV dio nuestro partido contra Paços de Ferreira, por ejemplo.

P: Diferencias entre el fútbol europeo y el asiático.

R: En Asia puedes encontrar muchos talentos en diferentes partes del continente. Europa es más pequeña, geográficamente hablando, en cambio en Irán estamos en el mismo área que Australia, China y Corea. Aconsejo a otros jugadores asiáticos que mejoren y obtengan experiencia jugando en Europa.

P: Los rivales para Irán en la próxima Copa de Asia.

R: Tenemos parte este y oeste, como Arabia Saudita. Catar como el campeón. Japón, Corea y Australia. Será difícil, pero Irán tiene talento para lograr buenos resultados en la Copa de Asia.

P: Irán, desde 1978, ha participado en 5 Mundiales, fue un antes y un después cuando venció a Marruecos en el Grupo del Mundial de Rusia y cuando perdió 1-0 contra España y empató con Portugal.

R: Disputamos partidos increíbles en Rusia. Tuvimos la oportunidad de clasificarnos para la fase de grupos y jugamos contra grandes países. El partido contra Portugal, Campeón de Europa, con grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, fue increíble. El partido contra España también. Maravillosa experiencia al más alto nivel del fútbol.

P: ¿Cree que Irán necesita un "crack" para elevar el nivel del fútbol iraní? ¿Siente que podría ser ese jugador?

R: Tenemos muchos buenos jugadores. Por supuesto, también deseo ser un buen representante de mi país y de la Liga de Portugal, pero no estoy pensando en eso ahora. Sólo me concentro en mejorar y ayudar a mi equipo.

P: Su gol de chilena contra Siria fue extraordinario.

R: Estoy muy contento de volver a marcar para mi equipo nacional. Estoy haciendo todo lo posible para brindar buenos momentos a las familias iraníes y a los seguidores del fútbol.

P: Qué aprendió de Queiroz, ¿fue esencial para firmar con el Rio Ave?

R: Aprendí que Portugal es el mejor escenario para mejorar y crecer en el fútbol. La gente es muy amigable. La comida es asombrosa. El clima y el nivel futbolístico. Fue una buena decisión elegir Portugal y el Rio Ave y estoy agradecido por el consejo de Carlos Queiroz.

P: Sobre su futuro, ¿hay algún equipo para el que quiera jugar? ¿Sigue la liga española?

R: Sobre el futuro hablaremos más tarde. Ahora estoy enfocado en Rio Ave y los últimos partidos del campeonato, tratando de hacerlo lo mejor todos los días. ¿Liga española? La sigo, por supuesto, al igual que las otras grandes ligas europeas.

P: Se oyen intereses de muchos clubes por Taremi y tiene contrato con Rio Ave hasta 2021.

R: Tengo contrato con el Rio Ave hasta finales del próximo año, pero, por supuesto, vine aquí para mejorar y, eventualmente, ir más allá en el fútbol europeo. Veamos qué depara el futuro.

P: ¿Cómo vive toda esta situación de Covid? ¿Ha seguido la situación en Irán?

R: Momentos difíciles, pero el mundo necesita descansar. Tuvimos la oportunidad de quedarnos en casa y esto podría hacer que todos se sintieran más cerca unos de otros. Por supuesto con distancia social. En Irán tenemos 9 países en nuestras fronteras, la gente también se está ocupando, pero tenemos 80 millones, por lo que es más difícil de controlar. Oremos por el mundo.

P: ¿Qué opina sobre las posibilidades de ver algún día a mujeres y hombres juntos en un estadio en Irán?

R: Tenemos que respetar que la mitad de nuestra gente son mujeres y que tienen derecho a ver todas las actividades y ser parte de este gran evento llamado fútbol. Creo que esto será normal algún día.

Carlos García