Justicia peruana rechaza liberar al fundador de Sendero Luminoso por la COVID-19

En la imagen, el líder y fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán (c), asiste a una audiencia. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 23 jun (EFE).- Un tribunal peruano rechazó este martes un recurso de hábeas corpus que pedía que el líder y fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, sea excarcelado por el riesgo de contagiarse con la COVID-19 en prisión.

El hábeas corpus fue declarado infundado por el Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima, que consideró que las condiciones carcelarias de Guzmán, quien tiene 85 años, no representan un riesgo para su salud, según la resolución de la Corte Superior de Justicia.

GARANTÍA A LA SALUD Y LA VIDA

El tribunal remarcó que "por el contrario, se encuentra garantizada la salud y la vida del interno" en la prisión de la Base Naval del Callao, donde Guzmán cumple una condena a cadena perpetua.

Agregó que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó que el cabecilla de Sendero Luminoso estaría cumpliendo el aislamiento social obligatorio en prisión, donde cuenta con una celda personal, condiciones sanitarias, patio individual y recibe atención médica permanente para sus dolencias previas.

En la Base Naval del Callao solo hay 10 internos, entre ellos Vladimiro Montesinos, el exasesor del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).

RECHAZO A ARRESTO DOMICILIARIO

El tribunal también enfatizó que el pedido de variar la prisión por arresto domiciliario "no reviste el mínimo análisis", dado que las leyes peruanas establecen que esta medida "no procede ante una sentencia condenatoria".

"Por tanto, el pedido no resulta viable ni amparable vía proceso constitucional de hábeas corpus, por ser un sentenciado a cadena perpetua debido a la naturaleza del delito y la gravedad del mismo, la culpabilidad demostrada del favorecido y la severidad de la pena no permiten otorgarle libertad para establecer la situación de arresto domiciliario", concluyó.

El recurso fue aceptado a trámite el pasado 27 de mayo, después de que el abogado de Guzmán, Alfredo Crespo, señalara que existía una "amenaza cierta e inminente" al derecho a la vida y la salud de su defendido, ya que fue rechazado en primera instancia el 24 de marzo pasado.

RECURSO ANTE LA CIDH

Crespo también presentó el 9 de abril pasado una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el argumento de que la vida y la salud de Guzmán se encontrarían en riesgo por la pandemia de la COVID-19 en Perú.

Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) respondió que la salud del cabecilla de Sendero "no está en riesgo" e instó al organismo internacional a "no dejarse engañar por argumentos descontextualizados y ajenos a la realidad".

La Comisedh recordó que Guzmán y sus principales lugartenientes fueron condenados el 13 de octubre de 2006 a cadena perpetua por los atentados y asesinatos que cometió Sendero Luminoso.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) consideró en su informe final de 2003 que este grupo de ideología maoísta fue el principal responsable de las casi 70.000 víctimas que dejó el conflicto armado interno que asoló a Perú entre 1980 y 2000.