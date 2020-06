Con tres meses de confinamiento, restaurantes de Buenos Aires bajan sus cortinas

Buenos Aires, 23 Jun 2020 (AFP) - En una economía que acumula dos años de recesión y luego de tres meses de confinamiento obligatorio contra el coronavirus, numerosos comercios en Buenos Aires rematan muebles e implementos, convencidos de que ya no podrán volver a abrir."Tomé la decisión de rematar las instalaciones y con el capital que entra por su venta pagarle al personal y desprenderme de la actividad. La cuarentena me dio tiempo para hacer el duelo y hoy me siento muy aliviado", dijo a la AFP Ricardo Klausner, a la puerta de su restaurante Latekla.Copas, platos, sillas, e incluso una máquina industrial de amasar van saliendo del local que durante 26 años funcionó en el centro de Buenos Aires y que empleaba a siete personas."Tuvimos una de las peores Navidades de la historia en cuanto a consumo. El verano también fue pésimo y luego arrancamos con la pandemia. Una vez que termine el coronavirus la crisis va a continuar. La gente cocina en su casa, ahorra, cuida su dinero porque no sabe qué le depara el futuro", señaló Klausner.Según un estudio de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), al menos 18% de los 110.000 negocios de la capital ha cerrado desde que comenzó la pandemia.La actividad de hoteles, gimnasios, lavaderos de autos y peluquerías aún no ha sido autorizada, y los restaurantes solo pueden funcionar en modalidad de delivery, lo que ha reducido sus ganancias al 25%, según Fecoba."Para cuando se decida retomar la actividad, entre 25% y 35% por ciento de los comercios habrá desaparecido, dejando un tendal de desocupados y habiendo desfinanciado al Estado por la imposibilidad de pagar impuestos", declaró Fabián Castillo, presidente de Fecoba. - Noches desoladas - Las calles alrededor de la plaza Cortázar, en el barrio de Palermo Viejo, el corazón de la noche de Buenos Aires, lucen desoladas. Los bares y restaurantes de moda que solían estar desbordados tienen ahora sus persianas abajo y hay poco tránsito.Para Santiago Olivera, dueño del Bad Toro Bar desde hace nueve años, fue imposible seguir."Los costos de este local son muy altos y venimos de dos años de un consumo bastante malo. Tres meses sin poder facturar fue la gota que rebasó el vaso", dijo a la AFP.Olivera señaló que, por estar cerrado, le cobraban solo la mitad del alquiler. "Pero las facturas de impuestos y servicios nos siguen llegando como si el local estuviese abierto. Además, un decreto del gobierno prohibió reducir o suspender al personal, con lo cual uno se encuentra cerrado hace tres meses y con la nómina del personal completa".En su calle, otros cinco comercios decidieron ya que no volverán a funcionar, lamentó.En recesión desde 2018, la economía argentina se verá aún más castigada este año por la pandemia y las autoridades estiman que la caída del Producto Interno Bruto llegará a 6,5%.A ello se suma una compleja renegociación de la deuda externa, pobreza en aumento (35% en 2019) y alta inflación (53% el año pasado). vid-nn/sa/gm -------------------------------------------------------------