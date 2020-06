Falcao destaca y vuelve al gol con el Galatasaray, pero sale con una molestia

EFE/EPA/SEDAT SUNA

Redacción Deportes, 21 jun (EFE).- Falcao García anotó este domingo el primero de los tres goles con los que el Galatasaray igualó 3-3 al Gaziantep en un partido por la jornada 28 de la liga turca en la que el artillero sobresalió, pero fue sustituido en el segundo tiempo por una molestia en su pierna derecha.

A diferencia de lo ocurrido el fin de semana pasado, cuando el equipo de Estambul cayó por 2-0 en su visita al Rizespor y 'el Tigre' tuvo una noche opaca, hoy en el regreso del fútbol al estadio Ali Sami Yen los dirigidos por Fatih Terim sacaron todas sus armas y comenzaron a atacar al equipo de Gaziantep desde el pitazo inicial.

La primera oportunidad llegó muy rápido, al minuto 3, y la tuvo el exjugador del Atleti, que recibió solo un centro de Henry Onyekuru e incluso tuvo tiempo para acomodarse pero sacó un remate flojo que no fue difícil de atajar para el portero Gunay Güvenc.

Pese a que no pudo celebrar en su primera oportunidad, 'el Tigre' empezó a salir del área para asociarse con Sofiane Feghouli y Younès Belhanda, con quienes comenzó a causar estragos a una defensa que dio muchas ventajas y espacios en algunos tramos del partido.

Pese al buen rendimiento del equipo de Estambul, los locales se fueron adelante con un tanto de Papy Djilobodji al 17 al cabecear un centro de un tiro de esquina que cobró Guray Vural.

Al minuto 29, el colombiano cayó al suelo en el área en una jugada dudosa en la que pareció ser derribado por el central Jean-Armel Kana-Biyik pero que el árbitro Alper Ulusoy revisó con el VAR y decidió no cobrar.

Muy pronto, tan solo seis minutos después, el también exjugador del Mónaco y del Manchester United volvió al gol en una gran jugada con Feghouli, quien en una pared sirvió un pase venenoso para que el colombiano sacara un derechazo, venciera a Güvenc y pusiera a celebrar al técnico Terim.

Este es el décimo gol de Falcao en la liga turca y el primero tras haber regresado del parón el fin de semana anterior, pues la última vez que anotó fue el 8 de marzo en el empate 2-2 con el Sivaspor en la jornada 25.

Al 40, el 'Galata' tomó la ventaja con anotación de Belhanda y comenzó a encaminar un partido que se le enredó con el tanto inicial del rival.

En la etapa complementaria, 'el Tigre' mantuvo su buen nivel y ayudó en ataque a su equipo, que sufrió desde el minuto 55 cuando fue expulsado Ahmet Calik, pero logró anotar el tercer tanto en una buena jugada del uruguayo Marcelo Saracchi que definió con un derechazo Feghouli.

Sin embargo, el colombiano encendió las alarmas al minuto 73 cuando comenzó a tocarse el muslo derecho y pidió el cambio. Un minuto después salió de la cancha y fue sustituido por el nigeriano Jesse Sekidika.

Falcao, cuya molestia parece no ser grave, fue uno de los puntos altos del Galatasaray, que tras su salida no pudo aguantar el embiste de un rival que aprovechó el hombre de más para descontar al 78 con tanto de Patrick Twumasi y, tras sufrir la anulación de un gol por el VAR al 96, igualar al 115 con un tanto de penalti del rumano Alexandru Maxim.

Con el resultado de hoy, el 'Galata' desaprovechó el traspiés del Sivasspor, que igualó 2-2 en su visita al Konyaspor, y se estancó en el cuarto puesto de la clasificación general con 51 unidades a siete del líder, Basaksehir.

El próximo reto de Falcao y su equipo será, precisamente, el equipo que ocupa hoy el primer lugar de la tabla, al que visitarán el próximo domingo en un duelo clave por mantener sus aspiraciones por ganar un nuevo título de liga.