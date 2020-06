El campeón mundial Navarrete ante el "Yuca" López en el regreso del boxeo

Los mexicanos Jaime Munguía (i) y Emanuel Navarrete (d) posan junto al presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Paco Valcárcel (c). EFE/ Thais Llorca/Archivo

México, 19 jun (EFE).- El campeón mundial supergallo de la Organización Mundial de Boxeo, Emanuel Navarrete, se enfrentará este sábado a Uriel "Yuca" López en el combate estelar de la función que marcará el regreso del pugilismo a la capital mexicana.

Después de más de cuatro meses sin peleas, el boxeo regresará en una función a puerta cerrada en el estudio de un canal de televisión en el que el "Vaquero" Navarrete, con 31 victorias, 27 por nocaut, con una derrota, saldrá como favorito en un pleito pactado a 10 asaltos en peso pluma ante López (13-13-1, con 6 KO).

La cartelera organizada por la promotora Zanfer estuvo precedida de un estricto protocolo para garantizar que no habrá contagio de coronavirus; los púgiles y sus entrenadores fueron aislados en habitaciones individuales en hoteles y tanto ellos como los demás participantes fueron examinados de manera reiterada.

Según el Consejo Mundial de Boxeo, la función contará con el mínimo número de protagonistas, que recibieron el visto bueno para participar luego de un seguimiento de varias semanas por parte de los médicos.

Navarrete, de 25 años, ganó la faja mundial supergallo de la OMB el 8 de diciembre de 2018 al derrotar por decisión unánime al ghanés Isaac Dogboe, después de lo cual salió adelante en cinco defensas, la última el pasado 22 de febrero en Las Vegas, donde derrotó por la vía rápida al filipino Jeo Santisima.

La pelea en el peso pluma puede ser un adelanto del futuro del campeón mexicano que solo permanecerá en supergallo si le ofrecen buenos combates, de lo contrario subirá de categoría, según confirmó esta semana.

"Quedarme en 122 (supergallo) es algo que estoy por decidir, si aparece una pelea interesante, me quedó, sino habrá un porvenir en 126 libras (pluma)", dijo a los medios.

La cartelera de este sábado será la primera de tres que marcarán el regreso de los combates aunque de momento solo a puerta cerrada.

En otros combates, también en el peso pluma, Carlos Ornelas, con 25 victorias, 14 de ellas por nocaut, y dos derrotas, enfrentará a Edwin Palomares (12-3-1, 3 KO) y Sergio Chirino a Gustavo Alan Piña.

Jessica Nery Plata (25-2, 3 KO) peleará con Edith "Pantera" Flores (10-14, 3 K) en peso mosca, e tanto Iván García (5-0, 3KO) cruzará guantes con Roberto Palomares (5-4-1, 1 KO).

La próxima semana está prevista la segunda de tres carteleras con la reaparición del campeón mundial superpluma del CMB, Miguel Bertchelt, quien tendrá un combate como parte de su preparación para exponer la faja más adelante ante su compatriota Óscar Valdez.

El duelo Bertchel-Valdez es uno de los más esperados en la segunda parte de este año, pero todavía no tiene fecha de celebración. Por las expectativas que despierta, el duelo se celebrará con público. EFE

