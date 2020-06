Emma Watson en Gucci es una señal de los tiempos: Andrea Felsted

(Bloomberg) -- El propietario de Gucci, Kering SA, sacudió a su relativamente formal sala de juntas corporativa al nombrar a Emma Watson, la actriz británica, como directora no ejecutiva. Pero el reclutamiento de la estrella de Harry Potter no es un escaparate de celebridades: Watson es una defensora de la moda sostenible, por lo que su consejo para el gigante de lujo francés será valioso.

Los medios de comunicación de todo el mundo la siguen, y lo que haga estará asociado con Kering de ahora en adelante. Ella es una defensora de la igualdad, como se vio esta semana con sus tuits de apoyo para las personas transexuales.

Pero sus valores parecen coincidir con los de la compañía y ciertamente reflejan los de los consumidores más jóvenes, con los que Kering está ansiosa por conectarse. El propietario de las marcas Yves Saint Laurent y Bottega Veneta ha puesto durante mucho tiempo la sostenibilidad en el centro de su estrategia corporativa. Cada año produce una cuenta de pérdidas y ganancias ambientales que calcula el costo del daño al planeta atribuible a la compañía y su cadena de suministro. Durante la última década, los objetivos verdes se han incluido en los criterios para medir el desempeño y calcular las bonificaciones de sus ejecutivos.

Cada vez más, muchos compradores de lujo se preocupan profundamente por estos problemas. Las generaciones más jóvenes le dan tanta importancia a lo que representan las marcas como a sus productos. Dado que las personas menores de 45 años están generando todo el crecimiento en la industria, mantenerse en sintonía con ellos es crucial.

De hecho, todo esto es parte de un nuevo enfoque hacia la inclusión en el mercado del lujo, ya sea acogiendo diferentes culturas, sexualidades o formas corporales. Tener puntos de vista diversos en las juntas corporativas puede ayudar a promover esto y evitar algunos de los errores que han envuelto a las casas de moda en el pasado, incluso a Gucci, que retiró un suéter el año pasado después de recibir críticas por parecerse a un rostro negro.

Kering ya tenía un número impresionante de mujeres en su junta directiva, y sus últimos nombramientos han mejorado aún más su diversidad. Junto con Watson, también se unirá al directorio Jean Liu, presidenta del servicio de transporte compartido Didi Chuxing, y Tidjane Thiam, quien era el único director ejecutivo negro entre los mayores bancos europeos cuando dirigía Credit Suisse Group AG.

Su rival LVMH también ha tomado medidas para reflejar mejor los valores de sus clientes más jóvenes. En lugar de contratar a un diseñador de moda para crear su primera nueva casa de moda en 30 años, trajo a sus filas a la marca Fenty de Rihanna, que incluye maquillaje y ropa. La estrella del pop ha puesto la diversidad, incluida la raza, el género y la forma del cuerpo, en el centro de todos sus esfuerzos de estilo y belleza. Su llegada también muestra que, en la era de Instagram, las actrices y cantantes tienen la misma credibilidad en la moda que los diseñadores.

Con Kering y LVMH liderando la sostenibilidad y la diversidad, esperamos que otros en la industria sigan su ejemplo.

