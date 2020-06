Cancelado foro contra racismo en México por acusaciones contra comediante

Fotografía del 9 de marzo de 2017 del mexicano Chumel Torres durante una entrevista con Efe en Ciudad de México (México). EFE/ Alex Cruz/Archivo

México, 16 jun (EFE).- El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) de México canceló este martes el foro "Racismo y/o Clasismo en México" después de recibir críticas por la participación del comediante Chumel Torres, a quien muchos acusaron de clasista y racista.

"Reconocemos que la organización del foro ha generado una intensa discusión pública. Creemos en el diálogo y en el debate. El foro se pensó como un espacio para impulsar el diálogo entre personas con posturas disonantes. Medimos que no es el momento para realizar un foro como el que se diseñó y hemos decidido cancelarlo y discutir al respecto", publicó el Conapred en su muro de Twitter.

Asimismo, aseguraron que, en lugar de celebrar este evento el miércoles, organizarán uno sobre las tensiones entre los derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación y otro sobre discriminación racial en el que participen expertos en el tema.

Por su parte, Torres es un personaje que ya ha sido el centro de otras polémicas relacionadas, sobre todo, con muestras de clasismo, algo que, generalmente, el comediante siempre se había tomado con humor.

Sin embargo, esta vez se preguntó dónde se denuncia cuando alguien recibe discriminación por parte del Conapred y mostró rechazo ante los "mensajes de odio" que está recibiendo.

"32.700 tuits de odio. Nunca pensé que la vez que más me han insultado ha sido por participar en un lugar diseñado para acabar con los prejuicios. Mucho menos que el lugar para acabar con dichos prejuicios tuviera prejuicios para recibirme", escribió en Twitter.

La decisión de la Conapred viene después de que muchas personas, como Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticasen posturas racistas y clasistas que tomó Chumel Torres en ciertas ocasiones a través de redes sociales.

"¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. #ConLosNiñosNo", escribió Müller, quien recordó que Torres llamó "Chocoflán" a su hijo.

"Yo sí lo quería ver en ese foro a Chumel defendiendo el racismo a la inversa: defender que se burla del color de piel de un niño, defender que dijo que Paraguay no existe, defender que le llamó cricosa a una mujer que entregó a los asesinos de Fátima", expresó una usuaria de Twitter.

Para muchos, la cancelación era imprescindible, para otros la gran audiencia que tiene el también youtuber era una oportunidad para difundir mensajes de igualdad y para unos pocos todavía es necesario que el Conapred se disculpe.

Tenoch Huerta, uno de los invitados a participar en el foro, expresó en sus redes, citando a otra usuaria, que las personas como ponentes del evento utilizan sus privilegios para romper el techo de cristal de millones de mexicanos.

"Espero que todos nos manifestemos con la misma energía no contra el Conapred y sí contra el RACISMO", terminó.

En las últimas semanas, en México el racismo se ha reabierto como uno de los temas a discutir y analizar, impactado por los acontecimientos de Estados Unidos tras la muerte a manos de policías del afroamericano George Floyd.

