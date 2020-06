Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Más señales de una segunda ola del coronavirus; las bolsas recuperan algo de terreno, y desaparecen casi dos décadas de crecimiento en el Reino Unido.

Houston, tenemos un problema

Las crecientes advertencias sobre una posible segunda ola del coronavirus cobraron cierta urgencia cuando autoridades de Houston dijeron que se estaban “acercando” a introducir nuevamente las medidas de confinamiento domiciliario. En Florida, el total de siete días de nuevos casos es el más alto desde que comenzó la pandemia. El FMI advirtió que la economía se está recuperando más lentamente de lo anticipado de las medidas de aislamiento, y su economista jefa, Gita Gopinath, dice que la próxima ronda de pronósticos del fondo para el 24 de junio será peor que las perspectivas de abril. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo ayer que EE.UU. no puede aplicar otro cierre, incluso si hay un aumento en los casos.

Desaparece el crecimiento

Los expertos en estadística siguen contabilizando los costes económicos de la primera ola de la pandemia. Las cifras publicadas en el Reino Unido esta mañana mostraron que el crecimiento se desplomó en abril un 20,4%, una cifra sin precedentes, lo que, sumado a la caída del 5,8% de marzo, significa que casi dos décadas de expansión se evaporaron en dos meses. Los datos de esta mañana muestran que la producción industrial de la zona euro se desplomó un 17,1% en abril. El Gobierno de Alemania aprobó la introducción de un paquete de estímulo enorme de 130.000 millones de euros (US$145.000 millones).

Recuperación

El desplome de la renta variable de EE.UU. ayer, por el que los índices importantes se hundieron más del 5%, parece haber perdido fuerza. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 1,2%, mientras que el Topix de Japón cerró un 1,2% a la baja. Pero en Europa, el índice Stoxx 600 subía un 1,2% a las 5:45 am, hora de Nueva York, recuperándose de pérdidas al inicio de la sesión. Los futuros del S&P 500 apuntan a un fuerte rally al inicio de la jornada bursátil, aunque aún no llega a recuperar las pérdidas de ayer. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,713% y el oro subía.

Volatilidad del petróleo

El mercado del crudo ha atravesado unos días difíciles. La caída de ayer del 8,2% del West Texas Intermediate destacó la fragilidad de la recuperación tras el acuerdo de la OPEP+ del pasado fin de semana. El jueves, el ETF de crudo WTI de WisdomTree, uno de los mayores fondos de crudo, registró salidas de capital récord de más de US$128 millones. El crudo en Nueva York se negociaba a US$36,57 el barril a las 5:45 am, una pequeña subida en la jornada.

También hoy...

Se espera que los precios de importación y exportación de EE.UU. para mayo muestren cierto crecimiento cuando las cifras se publiquen a las 8:30 am. También se pronostica que el índice de confianza de la Universidad de Michigan muestre una pequeña mejora a las 10:00 am. El recuento de torres petroleras de Baker Hughes, que se publica a la 1:00 pm, probablemente muestre que se mantuvieron por debajo de las 300 ya que la producción de shale en EE.UU. aún no ha comenzado una recuperación signficativa.

