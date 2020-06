Mnuchin descarta cerrar la economía de EEUU aunque haya rebrote

(Bloomberg) -- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que el país no debería paralizar la economía nuevamente, incluso si hay otro aumento en los casos de coronavirus.

“Hemos aprendido que, si se paraliza la economía, se van a provocar más daños”, por ejemplo, “problemas médicos, que quedarían en espera”, señaló Mnuchin el jueves en CNBC. “No podemos cerrar la economía de nuevo”.

Mnuchin agregó que cree que el presidente Donald Trump tomó la decisión correcta al instar a los estados a que levantaran las normas de distanciamiento social que han paralizado la economía estadounidense. Dijo que, en caso de un rebrote del virus, no será necesario volver a imponer restricciones ya que las pruebas para detectar el covid-19 y el rastreo de contactos están mejorando y las autoridades entienden más sobre cómo contener brotes.

Las acciones estadounidenses registraron el jueves por la mañana su mayor caída en casi seis semanas a medida que aumentaba la evidencia de que se acerca una segunda ola de casos de coronavirus. Más de 2 millones de personas en EE.UU. se han contagiado hasta ahora.

Mnuchin se hizo eco de un argumento presentado por Trump y el secretario de Salud, Alex Azar: los costos de las medidas de confinamiento para la salud pueden exceder el daño provocado por el virus, o quizás ya lo hicieron. La Casa Blanca no ha ofrecido datos que respalden esa afirmación y ha rechazado las solicitudes para darlos a conocer.

Si bien durante el confinamiento EE.UU. ha experimentado una disminución en algunos servicios, como exámenes para la detección de cáncer y vacunas infantiles, expertos en salud advirtieron que es una falacia sopesar eso directamente con la pandemia. EE.UU. continúa registrando alrededor de 20.000 nuevos casos y 1.000 muertes al día a causa del virus, con un aumento en el total de casos en estados como Georgia, Arizona y Texas.

Mientras tanto, la paralización económica ha dejado a más de 40 millones de personas sin trabajo. Si bien algunos de esos trabajos están comenzando a regresar más rápido de lo esperado, la tasa de desempleo alcanzó 13,3% el mes pasado.

Nota Original:Mnuchin Says U.S. Can’t Shut Economy Even If Virus Resurges

