EE.UU. reanuda la deportación de guatemaltecos tras la suspensión por contagios

Migrantes caminan hacia el autobús que los llevará a un albergue para pasar una cuarentena después de ser deportados desde Houston, Texas en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Guatemala, 9 jun (EFE).- Estados Unidos reanudó este martes la deportación de guatemaltecos vía aérea, tras un receso de poco más de tres semanas debido al contagio de coronavirus de migrantes retornados desde el país norteamericano.

El Instituto Guatemalteco de Migración detalló a periodistas que 50 guatemaltecos fueron devueltos al territorio este martes en un vuelo procedente de Louisiana, Estados Unidos, y que se espera otro más durante la semana.

El avión, que aterrizó en Guatemala al final de la tarde, trasladó 40 adultos, nueve menores de edad no acompañados y un menor de edad acompañado, precisó la misma fuente.

"Todos traen certificados médicos. Sin embargo, el Ministerio de Salud realizará la prueba de COVID-19", aseguró el Instituto Guatemalteco de Migración.

La deportación de guatemaltecos desde EE.UU. había sido suspendida desde el 15 de mayo debido a que al menos un centenar de migrantes retornados estaban contagiados de coronavirus al volver.

El 27 de mayo, un funcionario del Departamento de Estado calificó como "desafortunado" el caso positivo de más de un centenar de deportados, quienes se contagiaron en los centros de detención estadounidenses.

Anteriormente, el 21 de mayo, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, había criticado a EE.UU. por el tema de los migrantes contagiados.

"Creo que Guatemala es un aliado de Estados Unidos, pero no creo que Estados Unidos sea un aliado de Guatemala porque no nos tratan como tal", manifestó Giammattei.

El gobernante había llamado el 27 de abril como "vuelo maldito" a un avión de deportados procedente del país norteamericano, a principios del mes, en el que al menos 40 migrantes retornados estaban contagiados.

Los vuelos de deportados procedentes de Estados Unidos acostumbran a trasladar a más de cien migrantes retornados, pero debido al coronavirus las aeronaves solo llevan la mitad de su capacidad, de acuerdo a autoridades del Ministerio de Salud.

EE.UU. y la nación centroamericana firmaron un acuerdo en 2019 para que Guatemala recibiera también a salvadoreños y hondureños deportados desde el país norteamericano pero el convenio se encuentra suspendido por la emergencia sanitaria debido al cierre de fronteras con dichos países.

Guatemala recibió en 2019 a poco más de 54.000 ciudadanos deportados desde EE.UU. vía aérea.

El país centroamericano contabiliza 7.866 casos por la COVID-19 incluidos 289 fallecidos de acuerdo a cifras oficiales.