Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- AstraZeneca muestra interés sobre una fusión récord con Gilead; la OPEP+ amplía los recortes de producción, y las protestas generalizadas continuaron durante el fin de semana.

¿Mega fusión?

AstraZeneca Plc y Gilead Sciences Inc., los dos fabricantes de medicamentos más destacados durante la pandemia de coronavirus, están considerando la posibilidad de fusionarse, según personas familiarizadas con el asunto. En teoría, un acuerdo puede tener sentido ya que aunaría la fuerte cartera de medicamentos de AstraZeneca con la mejor posición financiera de Gilead. No obstante, las conversaciones formales aún no han comenzado para la que sería la mayor fusión en el sector de cuidados de la salud.

Hay acuerdo en petróleo

La OPEP+ acordó una ampliación de un mes a los recortes de producción introducidos para contrarrestar la caída del precio del petróleo por la pandemia. También hubo acuerdo sobre un enfoque más estricto para controlar la producción de los miembros a fin de abordar el problema de “Pinocho”, por el que algunos países bombeaban mucho más petróleo del permitido. Los inversores de crudo acogieron con beneplácito el acuerdo, impulsando el Brent por encima de US$43 por barril esta mañana, mientras que el West Texas Intermediate cotizaba alrededor de US$40. Arabia Saudita se apresuró a subir los precios a sus clientes en algunas de las mayores alzas en veinte años.

Protestas

Hubo protestas generalizadas durante el fin de semana en Estados Unidos y en todo el mundo, aunque sin la misma violencia que había empañado las manifestaciones anteriores. El presidente Donald Trump tuiteó que iba a pedir la retirada de la Guardia Nacional de Washington mientras intensificaba los ataques a Joe Biden. Por su parte, Biden recibió un impulso durante el fin de semana cuando el exsecretario de Estado republicano Colin Powell dijo que votaría a Biden en noviembre.

Mercados mixtos

Los inversores de renta variable mundial siguen mostrándose optimistas, con una lista aparentemente interminable de cosas con potencial alcista. El índice MSCI Asia-Pacífico sumó un 0,8%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 1,1% más. En Europa, el índice Stoxx 600 no se apegaba al guión, con una caída del 0,4% a las 5:50 am, hora de Nueva York. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un alza al inicio de la jornada bursátil, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,91% y el oro recuperaba algo de terreno.

También hoy...

No hay datos económicos reales notables esta mañana, lo que les da a los inversores la oportunidad de concentrarse en conjeturas sobre la decisión de la Reserva Federal del miércoles. Nueva York comienza a reanudar la actividad tras el impacto de coronavirus. El presidente Trump planea organizar una mesa redonda con cargos policiales en la Casa Blanca; Joe Biden viajará a Houston para reunirse con la familia de George Floyd. También es un día tranquilo en el frente de resultados. Coupa Software Inc. es una de las pocas compañías que informan cifras.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.