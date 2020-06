La FIGC sostendrá a divisiones menores y fútbol femenino con 21,7 millones

Sede de la Federación de Fútbol italiana (FIGC). EFE/EPA/ANGELO CARCONI/Archivo

Roma, 5 jun (EFE).- A la espera de que el fútbol vuelva a ser protagonista, con la Serie A que regresará el 20 de junio, la Federación de Fútbol italiana (FIGC) instituyó recientemente un fondo de 21,7 millones de euros para defender la salud de sus categorías menores y del fútbol femenino.

Así lo informó la FIGC en una nota oficial en la que define el "Fondo Salva Fútbol", como ha sido denominado, como una medida sin precedentes, que dará un empuje importante a los clubes menores italianos para mirar hacia el futuro con optimismo.

"De manera paralela con el regreso de las competiciones profesionales, la 'Fase 3' del fútbol italiano empieza oficialmente con la institución del 'Fondo Salva Fútbol' por parte del Comité de Presidencia de la FIGC", reza el comunicado oficial facilitado este jueves por la Federación italiana.

"La solidez patrimonial y la disponibilidad financiera de la FIGC ha permitido una intervención directa a favor de los clubes, de jugadores y jugadoras y de los técnicos de la Serie B (Segunda División), Serie C (tercer nivel), Liga Aficionados y fútbol femenino para enfrentar la crisis generada por el coronavirus con un total de 21,7 millones de euros", agregó.

En concreto, cinco millones de euros irán a la Liga Serie B, que los repartirá entre los clubes, cinco millones a la Serie C y otros cinco millones a la Liga Nacional Aficionados, informó la FIGC.

Tres millones de euros irán destinados a jugadores y jugadoras y otros tres millones serán para los técnicos y preparadores atléticos a través de un Fondo de Solidaridad; 700.000 euros serán para los clubes de la Serie A femenina.

"Es una iniciativa que no tiene precedentes y representa una gran responsabilidad que la FIGC tomó a favor del fútbol. Se trata de dinero inmediato que servirá sin duda como empuje para volver a crecer", afirmó el presidente federal, Gabriele Gravina, en declaraciones facilitadas por su organismo.

Todo ello se produce en un momento de expectación para el regreso de la competición futbolística, tras casi tres meses de parón forzado a causa de la pandemia del coronavirus.

La Serie A (Primera División), categoría que no recibirá las ayudas, fue interrumpida el 9 de marzo en la vigésima sexta jornada y se reanudará el próximo 20 de junio para terminar, según el nuevo calendario oficial, el 2 de agosto.

A la espera del visto bueno del Gobierno, todo apunta a que el fútbol regresará una semana antes con las semifinales de vuelta y la final de la Copa Italia. En las semifinales de ida, el Juventus empató 1-1 con el Milan en San Siro y el Nápoles ganó 1-0 al Inter, también en el estadio milanés.

La Liga de la Serie B oficializó esta semana que la competición se reanudará el 17 de junio con el duelo Ascoli-Cremonese. La clasificación ve al Benevento sólido líder con veinte puntos de ventaja sobre el Crotone, segundo.

Por lo que atañe a la Serie A femenina, la cúpula directiva analizará en los próximos días las posibilidades de volver al campo, en un campeonato que fue interrumpido en la décima sexta jornada con el Juventus líder con nueve puntos de ventaja sobre el Fiorentina.

