Rusia rinde tributo a los "héroes" de Chernóbil en su conmemoración del 40 aniversario del desastre

Cientos de personas han conmemorado este domingo en Moscú el 40 aniversario del desastre nuclear de Chernóbil y celebrado la memoria de, en palabras del jefe de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexei Likachev, los "héroes" que intervinieron para contener la tragedia.

"Este accidente nos obligó a efectuar una revisión completa de nuestros conceptos de seguridad", ha manifestado Likachev en comentarios recogidos por la agencia DPA.

El jefe de Rosatom ha declarado que, "hoy en día, la posibilidad de que ocurra un escenario como el de Chernóbil en los reactores nucleares rusos ha sido descartada" y posteriormente ha rendido tributo al "trabajo heroico" de los más de 600.000 técnicos, militares, bomberos y médicos que trabajaron para contener el estallido del reactor número 4 de la central en 1986.

En Kiev y otras ciudades ucranianas se han planificado ceremonias que incluyeron minutos de silencio, exposiciones, conciertos, proyecciones de películas y ofrendas florales para honrar a las víctimas del desastre de 1986, y se esperan las mismas conmemoraciones en Bielorrusia y otras antiguas repúblicas soviéticas.