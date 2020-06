Ochenta años después, Dunkerque no puede recordar su hazaña

Rodaje de la película de Christopher Nolan 'Dunkirk' en la playa de Dunkerque, Francia, en mayo de 2016.La cinta está basada en la evacuación de la ciudad francesa de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial. EFE/Thibault Vandermersch/Archivo

París, 4 jun (EFE).- El confinamiento por el coronavirus ha dejado a Dunkerque (norte de Francia) sin celebrar el 80 aniversario de la evacuación de los soldados aliados, la hazaña popularizada por la película de Christopher Nolan, que ha ayudado a la ciudad a reapropiarse de su historia.

Los actos de conmemoración iban a contar este año con la llegada de 77 barcos ingleses de pesca y ocio, que participaron en la evacuación de más de 220.000 soldados británicos, 120.000 franceses y belgas, pero el desfile marítimo ha sido pospuesto a 2021.

Ningún miembro de la familia real británica ha podido personarse en la localidad como se esperaba, y nadie ha recuperado el traje de época para recordar a los soldados que escaparon y perecieron bajo las bombas nazis entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940.

Tan solo una pequeña comisión de las autoridades locales y el embajador británico participaron en la colocación de una corona de flores, el pasado 27 de mayo, ante el monumento a la llamada "Operación Dinamo".

EL EFECTO NOLAN

Era una fecha señalada para recordar la gesta sobre la que franceses e ingleses aún están divididos: la película "Dunkerque", del británico Christopher Nolan, no sentó especialmente bien en Francia, donde criticaron que su rol había sido edulcorado.

"A nivel cinematográfico, es una buena película. A nivel histórico, es una película escrita por los británicos y solo ofrece la versión inglesa, y a nivel de Dunkerque me decepcionó que pese a la inversión en los decorados se vieran edificios actuales", comenta a EFE Olivier Vermersch, historiador de la ciudad.

Según el experto, la película contribuyó a que los vecinos se reapropiaran de una historia que, frente al honor con el que se recuerda en Inglaterra, en Francia fue víctima de la propaganda del régimen colaboracionista de Vichy, que denostó a los ingleses por dejar en tierra a muchos franceses.

"Algunos soldados intentaron embarcar con los británicos y fueron violentamente empujados al mar (...) Hubo acontecimientos trágicos entre ambos y eso fue utilizado por Vichy. Todavía persiste en algunas mentalidades", dice Vermersch.

Tras la guerra, el 80 % de Dunkerque, que perdió a miles de ciudadanos en los bombardeos, quedó arrasado. La Liberación y los veinte años que siguieron fueron un momento para reconstruir la ciudad y la economía, y solo a partir de los años 70 empezaron a volver la vista atrás hacia aquel acontecimiento.

OPERACIÓN DINAMO

Winston Churchill la calificó de milagro. El por entonces primer ministro tan solo confiaba en poder repatriar a unos 50.000 hombres, por lo que los resultados superaron cualquier expectativa.

Churchill creía que gracias a aquella batalla "al menos no habían perdido" la guerra.

En mayo de 1940, las tropas alemanas consiguieron acorralar a los franceses e ingleses en la frontera entre el norte de Francia y Bélgica. Con el objetivo de defender Reino Unido, siguiente objetivo para los nazis, el país organizó el regreso de su ejército para hacer frente al enemigo.

Gracias a la intervención de una flota de hasta 850 barcos, entre ellos numerosos barcos de pescadores e incluso aficionados, más de 330.000 hombres fueron rescatados.

Asediados durante nueve días por la "Luftwaffe", la fuerza aérea alemana, cerca de 12.000 aliados cayeron en la batalla con un sufrimiento añadido: cuando los alemanes consiguieron atravesar las divisiones de defensa que los habían retenido en los alrededores, ya solo quedaban franceses en la playa, cerca de 40.000 fueron convertidos en prisioneros de guerra.

"Actualmente, intentamos demostrar que la calidad del combate de la división encargada de la defensa, principalmente francés, tuvo un rol esencial. No se dejó ganar y combatió hasta el final. La prueba es que frenaron a los alemanes durante tres o cuatro días", recuerda Vermersch.

Aún así, y aunque el éxito del filme de Nolan no ha contribuido a agrandar el orgullo patrio en Francia, la película despertó el interés de muchos por la ciudad, que sintió un "boom" turístico en los meses que siguieron al estreno.

El mismo museo Dunkerque 1940 Operation Dynamo vio como la afluencia pasó de un centenar de visitas diarias hasta 600, en un 80 % de público extranjero.

Ahora, la ciudad portuaria espera que 2021 sea menos turbulento de lo que está siendo 2020 para poder recordar por todo lo alto aquella histórica y milagrosa hazaña.

María D. Valderrama