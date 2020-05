España trabaja en rutas seguras para recibir turistas en la segunda mitad junio

La ministra de Industria, Reyes Maroto, posa para el fotógrafo durante una entrevista concedida este sábado a la Agencia EFE en Madrid. Maroto declaró que el Gobierno está trabajando en proyectos alternativos al cierre de la planta de Nissan de Barcelona, entre ellos uno de micromovilidad, con o sin el fabricante japonés, con el objetivo de poder salvar "el mayor número posible" de empleos. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 30 may (EFE).- El Gobierno español trabaja en unos proyectos de corredores seguros para que algunas regiones, inicialmente las islas Canarias y Baleares, puedan comenzar a recibir turistas extranjeros, posiblemente alemanes y escandinavos, desde la segunda mitad de junio.

Este proyecto, que sería un paso previo a la apertura de fronteras al turismo internacional a partir del 1 de julio, fue desvelado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una entrevista con Efe.

"Las islas se han ofrecido a hacer estos corredores", explicó Maroto, quien añadió que se trabaja con otras regiones turísticas que estén interesadas para "poder definir qué corredores y con qué garantías".

¿DE DÓNDE LLEGARÁN LOS PRIMEROS TURISTAS?

Maroto detalló que el Gobierno trabaja con "bastantes mercados", entre los que destacó Alemania (el segundo mayor mercado emisor de turistas a España) y los países escandinavos, que "se encuentran en una situación (epidemiológica) muy buena".

Consideró "muy importante" que los primeros turistas "estén en la misma situación epidemiológica que nosotros", y recalcó que "también estén en condiciones de poder volar de forma segura".

Sobre el Reino Unido (el primer emisor), Maroto señaló que, aunque se conversa con turoperadores como TUI y Jet2holidays, los datos de la pandemia en ese país todavía "tienen que mejorar".

De hecho, las propias autoridades británicas -el país europeos con más contagios y muertes por la pandemia- aún no recomiendan viajar al extranjero, por lo que los turoperadores no quieren trabajar aún, explicó la ministra.

"IR MÁS RÁPIDO NO SIGNIFICA SER LOS PRIMEROS"

Maroto subrayó que hay que "recuperar el reposicionamiento de la marca España" y "también estimular a los viajeros internacionales, para que vuelvan a visitarnos. Y eso va a ser un proceso gradual".

Aún así, avanzó que "estamos animados" porque se empieza a ver un incremento "importante" de reservas nacionales e internacionales.

Respecto a otros países que puedan abrir sus fronteras antes, afirmó que "ir más rápido no significa ser los primeros", al tiempo que recalcó que el Gobierno quiere garantizar "destinos seguros", tanto para el visitante como para el residente.

El sector turístico español va a competir con sus "fortalezas", entre las que ha destacado el sistema sanitario, que "ha resistido esta pandemia y va a salir reforzado" y que "va a ser un pilar para recuperar turistas".

Maroto añadió que en los próximos días se presentará un plan para reactivar el turismo nacional, en las previsión de que la buena marcha de la epidemia permita que los españoles se puedan mover entre provincias.

FONDOS EUROPEOS PARA CANARIAS Y BALEARES

Avanzó que España solicitará fondos del plan de recuperación de la Unión Europea (UE) para sectores como la automoción y el turismo, con las "especifidades" en el último caso de Canarias y Baleares, que dependen en mayor medida de ese sector y del transporte aéreo.

Precisamente, sobre la delicada situación de las aerolíneas, Maroto dijo que España seguirá reclamando un plan europeo de rescate, porque la industria de la aviación y aeronáutica tiene que ser una "fortaleza" para Europa, que ayude a salir de la crisis, y debe haber una mayor apuesta por ella. Confía en tener "una respuesta positiva" de la UE.