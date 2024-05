Macron llama a "no cerrar ninguna puerta" en el conflicto entre Ucrania y una Rusia que "no pone límites"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha criticado el papel de Rusia como "potencia desestabilizadora" en Europa y, en el contexto del conflicto en Ucrania, ha animado al resto de países del continente a "no cerrar ninguna puerta" dado que el "enemigo" ruso "no pone límites". "Rusia, como potencia estratégica, ya no nos da ninguna visibilidad. Hoy ha decidido convertirse resueltamente en una potencia desestabilizadora que no pone límites estratégicos a su acción", ha argumentado el mandatario galo en una entrevista para La Tribune Dimanche recogida por 'Le Figaro'. En este sentido, Macron ha denunciado que Rusia ya ni tiene en Ucrania "un objetivo estratégico declarado" como al principio, el de "salvar las provincias (oblasts) ucranianas que habían declarado su autonomía", y ha defendido que "hay que quitarle toda visibilidad, porque eso es lo que crea la capacidad de disuasión". "La excitación rusa demuestra que hacemos bien en no cerrar ninguna puerta. De lo contrario, significa que aceptamos renunciar a un orden internacional basado en el derecho y, por tanto, en la paz y la seguridad", ha apostillado el presidente francés. A este fin, Macron ha subrayado la importancia de mantener el diálogo con Rusia, defendiendo que se está "haciendo lo correcto al dejar la puerta abierta a las negociaciones" con el país. De lo contrario, ha agregado, "estaríamos abandonando ese orden internacional, la paz y la seguridad".