El rapero Sabino ofrece adelanto de nuevo disco y presenta concierto virtual

Fotografía cedida por Sony Music México que muestra al rapero mexicano Sabino.

México, 28 may (EFE).- El rapero mexicano Sabino celebrará por partida doble el 29 de mayo, ya que, además de presentar un adelanto de su nuevo disco "Yang" con un tema en reflexión a "La moral", el cantante llevará a cabo un concierto poco convencional para sus seguidores, según explicó a Efe.

"La pregunta es: ¿quién define lo que está bien y lo que está mal?", comentó en una charla telefónica Pablo Castañeda, quien se ha hecho un espacio en la industria musical bajo el nombre de Sabino.

Es justamente esa premisa con la que el cantante presenta el primer sencillo de lo que será su próxima producción discográfica "Yang", una continuación de la historia que comenzó en su disco "Yin" en 2019.

"La rola (canción) habla de que muchas veces la moral nos impone cosas que no necesariamente están mal", relató el cantante, quien confiesa que de un tiempo a esta parte ha cuestionado cada vez más el porqué de sus acciones.

"Creo que muchas veces actuamos nada más porque sí, sin cuestionarnos por qué me incomoda esto, por qué tengo que hacer esto y esta canción viene de ahí, de replantearme: ¿realmente está mal y por qué lo está? Claro que habrá cosas que tienen su porqué, pero hay otras en las que solo actuamos por inercia", expuso.

"La moral" será estrenada junto con un vídeo que, aseguró, fue grabado "con sana distancia" debido a la pandemia de la COVID-19 en México, cuestión que generó un cambio de planes y del que se siente orgulloso, pues desde su punto de vista el resultado fue mejor de lo que pensaba.

"Teníamos ya preparado el guion y la producción del vídeo pero justamente nos cayó esto (la pandemia), entonces hubo que adaptarlo y al final nos terminó gustando hasta más que lo que estaba proyectado. Me gusta como arranca este primer sencillo del nuevo disco con su 'freestyleo' e improvisación de la cuarentena", contó.

REVISIÓN DEL "YIN" PARA PASAR AL "YANG"

Sin embargo, esta introducción a lo que será su tercer álbum de estudio no se limita a mostrar un sencillo más, pues el cantante dará un concierto exclusivo el 29 de mayo, transmitido a través de la plataforma digital de Boletia, en el que pretende explicar a fondo la historia de "Yin", para preparar a sus seguidores con "Yang".

"'Yin'(2019) es la primera parte y tiene una historia, un hilo entre canción y canción que no es el orden que tiene en el disco. Para este 'show' voy a estar contando de qué manera se conectan las canciones", dijo el cantante nacido en Guadalajara quien tendrá como invitado al comediante Ricardo O'Farrill.

Así, ambas producciones fueron concebidas en conjunto y están basadas en la evolución de una persona con respecto a sus vivencias. "'La moral' sería la siguiente etapa de este personaje con todo lo que ha aprendido y ha vivido en la parte del 'Yin': es en lo que se ha transformado y lo que se empieza a cuestionar", manifiesta.

De tal forma que en el concierto buscará adentrar a sus seguidores al próximo paso de su carrera.

"Esta presentación está más pensanda en platicar (hablar) todo lo que no saben de "Yin" y todo lo que tienen que terminar de saber para poder entrar a la siguiente etapa", afirmó.

A pesar de que echa de menos los conciertos y el contacto con la gente, Sabino explicó que le gusta este nuevo formato y que espera no desaparezca-

"Aunque regresáramos a la normalidad de antes, se puede aprovechar para tener un alcance mucho más amplio", consideró.

Además celebró que los ingresos de este concierto puedan ayudar a su equipo de producción, que se había mantenido sin trabajo debido a que su gira se encontraba en pausa, y a pesar de no tener fecha de lanzamiento del nuevo disco, dice que el disco está muy adelantado.

