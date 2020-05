Disney plus devuelve "The Simpsons" a su formato de emisión original tras quejas de los usuarios

A photo illustration shows the Disney Plus streaming service logo reflected in an eye. EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 2 abr (EFE).- Después de seis meses de peticiones, Disney+ volvió a emitir este jueves "The Simpsons" en formato original (4:3), ya que los seguidores de la mítica serie de dibujos animados se quejaron de que con el formato panorámico se perdían muchos chistes visuales.

La compañía permite ahora que los espectadores puedan ver los episodios en la relación de aspecto que deseen, una de las peticiones más repetidas desde que lanzó su propia plataforma de "streaming" para competir con Netflix y HBO.

El problema comenzó cuando al mejorar la calidad de imagen y adecuarla a los dispositivos actuales, Disney+ incluyó todos los episodios de "The Simpsons" en formato panorámico de 16:9, aunque las primeras 20 temporadas de la serie se crearon en 4:3, el tradicional pensado para las antiguas televisiones cuadradas.

Lograr esa actualización supuso recortar los encuadres de estos primeros episodios, que comenzaron a emitirse en el año 1989.

Como resultado, algunos espectadores compararon las escenas originales con las nuevas y vieron que los recortes impedían apreciar ciertos detalles, fundamentales para una serie aclamada por su ácida crítica social.

Por ejemplo, en una visita a la fábrica de cerveza Duff, Homer Simpson y el resto de personajes ven emocionados tres recipientes donde supuestamente se almacenan las diferentes versiones de la marca, pero en verdad la cámara enfoca a un único grifo del que sale la misma bebida, por lo que tan solo cambiaría la etiqueta.

Ese detalle, publicado en Twitter con más de 100.000 "me gusta", no se ve en la versión panorámica, por lo que el chiste perdería toda la gracia.

El cambio se notaba también en lemas y pancartas que satirizaban discursos políticos.

Desde que se estandarizó el formato panorámico, alrededor del año 2009, los espectadores se han quejado de los cortes en películas para adaptar la vieja imagen en cuadrado al nuevo rectángulo, algo que afecta especialmente a la animación.

Además, "The Simpsons" en concreto, es una de las series de televisión más populares y apreciadas en el mundo, aún vigentes con más de 30 temporadas ininterrumpidas desde su primera emisión en 1989.