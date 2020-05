Tres meses de crisis de coronavirus en Brasil, con Bolsonaro en pie de guerra contra el confinamiento

SHOTLIST SAO PAULO, BRASIL26 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: BRAZIL HEALTH MINISTRYRESTRICCIONES: NO RESALE 1. SOUNDBITE 1 - Luiz Henrique Mandetta, ministro de Salud de Brasil (hombre, portugués, 7 seg.): "Cuando la prueba tuvo un resultado positivo, hicimos una contraprueba por seguridad y control. Pero a partir de allí, desde ese momento ya adoptamos las medidas, asumiendo el caso, ya en la práctica, como uno de atención médica con cuidados intensivos allí y sus contactos" "Com isso, quando ele confirma positivo dali daquele momento a gente faz uma contraprova por segurança e controle. Mas dali, daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já com um caso, na prática, de atenção à saúde já com um prática de cuidado intensivo dali e dos seus contactas." SAO PAULO, BRASIL26 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 2. Plano general de la entrada del hospital3. Primer plano del nombre del hospital BRASILIA, BRASIL6 DE MARZO DE 2020FUENTE: TV BRASILRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 4. SOUNDBITE 2 - Jair Bolsonaro, presidente de Brasil (hombre, portugués, 5 seg.): "Aunque el problema puede agravarse, no hay motivos para entrar en pánico. " "Ainda que o problema possa se agravar, nao ha motivo para pânico. " PALM BEACH, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS7 DE MARZO DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 5. Plano medio de Donald Trump y Jair Bolsonaro RÍO DE JANEIRO, BRASIL1 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Imágenes aéreas Copacabana RÍO DE JANEIRO, BRASIL8 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 7. Imágenes aéreas Arpoador entre playa Devil e Ipanema RÍO DE JANEIRO, BRASIL15 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Plano medio manifestantes con pañuelos en sus bocas BRASILIA, BRASIL24 DE MARZO DE 2020FUENTE: FACEBOOK / JAIRMESSIAS.BOLSONARORESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 9. SOUNDBITE 3 - Jair Bolsonaro, presidente de Brasil (hombre, portugués, 12 seg.): "O vírus chegou e esta sendo enfrentado por nos, e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos, o sustento das famílias deve ser preservado. Devemos sim voltar a normalidade." BRASILIA, BRASIL16 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Plano general Brazil's former Health Minister Luiz Henrique Mandetta is applauded by ministry officials upon arriving at a press conference BRASILIA, BRASIL16 DE ABRIL DE 2020FUENTE: BRAZIL'S HEALTH MINISTRYRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 11. SOUNDBITE 4 - Luiz Henrique Mandetta , exministro de Salud de Brasil (hombre, portugués, 7 seg.): "No tengan miedo. No hagan un milímetro diferente de lo que saben hacer. Yo dejo ese ministerio de Salud con mucha gratitud al presidente por haberme nominado y permitido que nombrase a cada uno de ustedes" "Não tenham medo. Não façam um milímetro diferente do que vocês sabem fazer. Eu deixo esse Ministério da Saúde com muita gratidão ao presidente por ter me nominado e permitido que eu nomeasse cada um de vocês." MANAOS, BRASIL28 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 12. Paneo de izquierda a derecha sanitation workers lower the coffins into the graves (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO, MUERTE)13. Plano general hombre clavando cruces (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO, MUERTE) BRASILIA, BRASIL20 DE ABRIL DE 2020FUENTE: FACEBOOK / JAIRMESSIAS.BOLSONARORESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 14. SOUNDBITE 5 - Jair Bolsonaro, President of Brazil (hombre, Portuguese, 6 seg.): "Journalist asks: How many dead do you think ...?Response from Jair Bolsonaro: Oh man, who talks about ... I'm not an undertaker, right? I'm not an undertaker, okay?" "Jornalista pergunta: Quantos mortos o senhor acha que...?Resposta de Jair Bolsonaro: O, cara, quem fala de... Eu nao sou coveiro, ta certo? Nao sou coveiro, ta?" SAO PAULO, BRASIL31 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 15. Imágenes aéreas cementerio Vila Formosa de Sao Paulo16. Imágenes aéreas cementerio Vila Formosa de Sao Paulo SAO PAULO, BRASIL20 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 17. Cambio de foco patient and nurse (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)18. Primer plano sistema de monitorización de pacientes BRASILIA, BRASIL12 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 19. Primer plano nurse calls out the name of a colleague killed by COVID-1920. Paneo de derecha a izquierda nurse protests21. Primerísimo primer plano an electronic candle over the name of a deceased nurse SANTO ANDRÉ, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL11 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 22. Plano general pacientes en el hospital de campaña23. Plano general de un hospital de campo MANAOS, BRASIL17 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 24. Travelling hombres indígenas en una lancha rápida25. Plano medio indígenas en una lancha rápida MATO GROSSO, BRASIL24 DE ABRIL DE 2020FUENTE: PLANÈTE AMAZONERESTRICCIONES: NO RESALE - FOR EDITORIAL USE ONLY 26. SOUNDBITE 6 - Raoni Metuktire, jefe de la comunidad kayapó (hombre, Kayapó, 16 seg.): "Necesitamos ayuda financiera por eso me dirijo a ti por ayuda para mi comunidad. Necesitamos suministros, alimentos básicos, productos de higiene, medicamentos y combustible para el transporte. Sin tu ayuda los indígenas de Brasil no podrán enfrentrar esta terrible enfermedad" BRASILIA, BRASIL17 DE MAYO DE 2020FUENTE: FACEBOOK / JAIRMESSIAS.BOLSONARORESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 27. Primer plano de Jair Bolsonaro saludando a sus seguidores RÍO DE JANEIRO, BRASIL25 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 28. SOUNDBITE 7 - Paulo Mibielli, pensioner (hombre, Portuguese, 20 seg.): "The country's situation is that there are 210 million of us, so the number of infected deaths is proportionately low compared with other countries such as Italy, Spain, which have small populations." "A situação do país é que nós somos 210 milhões de habitantes, então o número de mortos infectados é proporcionalmente pouco com os outros países como a Itália, Espanha que tem populações reduzidas." BRASILIA, BRASIL19 DE ABRIL DE 2020FUENTE: YOUTUBE / JAIR BOLSONARORESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 29. Paneo de abajo a arriba El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se sube a la parte trasera de un camión para dirigirse a los manifestantes durante un mitin contra las pautas de distanciamiento social y medidas de cierre30. Plano medio El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro tose mientras da un discurso a sus seguidores RÍO DE JANEIRO, BRASIL20 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 31. Primer plano de la portada de un periódico BRASILIA, BRASIL15 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 32. SOUNDBITE 8 - Nelson Teich, Brazil's former Health Minister (hombre, Portuguese, 3 seg.): "Life is made of choices and today I chose to leave. I can say that I gave the best of myself the days that I was here, during this period. It is not simple to be in a ministry like this one during such a difficult period." "A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que eu di o melhor de mim nestes dias que eu esteve aqui, neste periodo. Nao é uma coisa simples estar num ministerio como este num periodo tao difícil." RÍO DE JANEIRO, BRASIL20 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 33. Primer plano de la portada de un periódico BRASILIA, BRASIL23 DE MAYO DE 2020FUENTE: FACEBOOK / JAIRMESSIAS.BOLSONARORESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 34. Plano medio Jair Bolsonaro eats a hot dog 35. Plano medio Jair Bolsonaro poses for a picture with a little girl and fist bumps her36. Plano medio Jair Bolsonaro poses for a picture 37. Plano medio Jair Bolsonaro addresses journalists RÍO DE JANEIRO, BRASIL3 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 38. Imágenes aéreas de la estatua del Cristo Redentor con una mascarilla virtual39. Imágenes aéreas de la estatua del Cristo Redentor con una mascarilla virtual ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Brasil registra más de mil muertes de covid-19 y se acerca a los 25.000Sao Paulo, 27 Mayo 2020 (AFP) - Brasil registró 1.039 muertes de covid-19 este martes totalizando 24.512 decesos por la pandemia, cuyo epicentro se encuentra ahora en América Latina.Con más de 210 millones de habitantes, desde hace cuatro días Brasil es el país que registra más muertes diarias, superando a Estados Unidos, que el martes reportó 657 fallecimientos.El Ministerio de la Salud reportó otros 16.324 casos, con lo que el país acumula 391.222 diagnósticos. Es la cuarta vez que se registran más de mil muertes en 24 horas desde que fue confirmado el primer deceso de covid-19 en Brasil el 17 de marzo. El mayor número de óbitos se produjo el 21 de mayo, con 1.188 decesos.Brasil es el segundo país con más casos de covid-19 en el mundo y el sexto en muertes, aunque especialistas afirman que debido a la falta de exámenes los contagios podrían ser hasta 15 veces superiores. Aunque Sao Paulo, con 86.017 casos y 6.423 muertes, es el epicentro local de la pandemia, proporcionalmente la enfermedad se propaga con más fuerza en estados del norte y noreste del país como Amapá, Amazonas, Pará y Pernambuco.La enfermedad avanza en un momento de crisis política, agudizada por la falta de articulación entre el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, que considera que las cuarentenas son letales para la economía, y la mayoría de los 27 gobernadores a favor de medidas de confinamiento para preservar la capacidad del sistema público de salud. Las tensiones provocaron la caída de dos ministros de la Salud en menos de un mes y esa cartera se halla con un titular interino, el general Eduardo Pazuello, desde mediados de mayo.Durante su primera semana en el cargo, Pazuello incluyó el uso de hidroxicloroquina en pacientes con síntomas leves, atendiendo un pedido de Bolsonaro.El ministerio indicó el lunes que mantendrá esa recomendación, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) suspendió los ensayos clínicos con ese fármaco, por seguridad.pr/js/dga ------------------------------------------------------------- EnfoqueBolsonaro imita a Trump, con menos límites frente a la pandemia Por Pascale TROUILLAUD =(Fotos archivo)= Río de Janeiro, 26 Mayo 2020 (AFP) - Jair Bolsonaro no se contentó con imitar a su modelo estadounidense Donald Trump en sus actitudes ante el coronavirus: la denegación, la provocación, la falta de empatía, la obsesión por la economía y por la cloroquina. El presidente brasileño fue más lejos, según analistas.En febrero, Trump pronosticó que la covid-19 desaparecería "como por milagro" con la llegada de la primavera boreal, porque "el calor suele matar ese tipo de virus". En marzo, Bolsonaro denunció la "histeria" provocada por una "gripecita".Al igual que en Washington, la denegación se imponía en Brasilia, en momentos en que la covid-19 empezaba a cobrarse víctimas desde las superpobladas favelas de Rio de Janeiro hasta la selva amazónica.Actualmente, Estados Unidos y Brasil son los dos países con más casos de contaminación y Estados Unidos encabeza la lista de los que tienen más muertos (cerca de 100.000). Brasil, donde la covid-19 se halla en fase ascendente, está en sexto lugar, con más de 23.000.Bolsonaro no tiene inconveniente en ir a practicar jet-ski en medio de la crisis, ni Trump en retomar la práctica del golf.El presidente brasileño suele mezclarse con simpatizantes, sin usar mascarilla. Trump se niega a usar barbijo en público.En Brasilia, el "Trump de los trópicos" causó consternación por su falta de empatía con las víctimas y sus declaraciones desprovistas de toda lógica sobre la enfermedad. "El virus está ahí. Vamos a tener que enfrentarlo, pero enfrentarlo como hombre. No como un niño", declaró a fines de marzo.Bolsonaro, al igual que Trump antes de cambiar de tono frente al "enemigo invisible", ha sido blanco de críticas por no haber anunciado ningún plan de lucha contra la pandemia, convirtiéndola en una cuestión política que dividió al país.Y ambos mandatarios chocaron con gobernadores dotados de los poderes que les confiere una Constitución federativa para imponer, en palabras de Bolsonaro, "la tiranía del confinamiento".En el video de un consejo de ministros difundido el viernes por orden judicial, Bolsonaro trata de "bosta" al gobernador de Sao Paulo y de "estiércol" al de Rio de Janeiro.Bolsonaro y Trump "han seguido la misma estrategia de tomar distancia de la crisis económica y de acusar a otros políticos, como los gobernadores", afirma Oliver Stuenkel, profesor de relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas. - "El hambre y la miseria" - Bolsonaro también adoptó la retórica de Trump contra el "virus chino", dejando a su canciller denunciar el "comunovirus".Y cuando Trump amenazó con cortar los fondos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Bolsonaro acusó a la entidad multilateral de fomentar "la masturbación" y la "homosexualidad".Al ser interrogado este lunes sobre su mala reputación fuera de Brasil, Bolsonaro respondió: "La prensa mundial es de izquierda. Trump sufrió mucho en Estados Unidos también".Los dos mandatarios preconizan empecinadamente el uso de la cloroquina, pese a advertencias de estudios científicos sobre su dudosa eficacia y sus riesgos. Trump reveló que se administraba hidroxicloroquina y Bolsonaro autorizó su uso en las fases iniciales del tratamiento contra el nuevo coronavirus.Trump abogó en marzo por medidas de desconfinamiento a partir de mediados de abril. Bolsonaro sostuvo que "Brasil no puede parar" sin caer en "el hambre y la miseria"."Ni Bolsonaro ni Trump quieren ser responsabilizados de una quiebra económica", afirma Juliette Dumont, catedrática del Instituto de Altos Estudios sobre América Latina, de París.Tanto Trump como Bolsonaro apostaban por los resultados económicos para ser reelectos, el primero en noviembre de este año, el brasileño en 2022.Pero la pandemia sumió a ambos países en crisis económicas profundas y el presidente brasileño viene perdiendo apoyos entre sus aliados más moderados, fuera del núcleo de incondicionales."Hay similitudes evidentes, un alineamiento completo e inédito con Estados Unidos en la historia de Brasil, pero hay una diferencia", afirma Dumont."Incluso si su actitud de denegación es menor, porque las cifras son claras, [Bolsonaro] no da marcha atrás" y "colocó como ministro interino de la Salud a un militar que no conoce nada del tema. Es algo elocuente", explica. - Amenazas de destitución - "Bolsonaro es más radical que Trump", que flexibilizó su posición frente al coronavirus, estima Stuenkel, para quien el brasileño "fue mucho más irresponsable" y "ha minimizado la crisis en permanencia".Trump sobrevivió a un impeachment, en tanto que Bolsonaro enfrenta 35 pedidos de juicio político, muchos de ellos por su gestión de la crisis sanitaria.Pero Bolsonaro tiene una ventaja: frente a él "no hay prácticamente ninguna oposición política audible" y en Brasil hay "contrapoderes menos eficaces que en Estados Unidos", sostiene Dumont."Bolsonaro tiene las manos mucho más libres que Trump, que se ve mucho más compelido por la Constitución a tener un comportamiento más presidencial", agrega.pt/lg/js/lda -------------------------------------------------------------