República Dominicana adelanta la apertura de tiendas por el Día de las Madres

Un grupo de personas hacen fila para ingresar a una tienda en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 25 may (EFE).- El Gobierno dominicano permitió reabrir las tiendas de los centros comerciales desde este lunes, adelantándose a su propio calendario de reactivación de la economía, para permitir las compras en el Día de las Madres, que se celebra el 31 de mayo.

A diferencia de otras medidas tomadas anteriormente, la reapertura de los centros comerciales no fue anunciada previamente por el Gobierno, aunque las propias tiendas fueron avisando a sus clientes en las redes sociales en los últimos días.

Las autoridades habían planificado la reapertura de las tiendas de los centros comerciales a partir del 3 de junio, fecha en la que se prevé que comience la fase 2 del plan de desescalada.

La semana pasada, el ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, llegó a plantear la posibilidad de mover de fecha el Día de las Madres, para favorecer a los comerciantes, que han aguantado dos meses de cierre forzoso por la pandemia.

El Gobierno dominicano oficializó la reapertura de las tiendas en horas de la tarde, poco antes de la entrada en vigor del toque de queda, a través de una serie de mensajes en Twitter del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.

Montalvo, quien encabeza la comisión gubernamental que coordina el plan de respuesta al coronavirus, aclaró que solo abrirán las tiendas, pero permanecerán cerrados los restaurantes y áreas de ocio de los centros comerciales, para evitar posibles aglomeraciones.

La medida se tomó, según el ministro, "con el propósito de facilitar las compras de regalos de cara al Día de las Madres", una de las principales fechas para el comercio.

La República Dominicana comenzó la semana pasada la fase 1 de la desescalada, con la reapertura de empresas y de las tiendas de calle, así como del transporte colectivo estatal.

El Gobierno ordenó el cierre de todas las empresas no esenciales el pasado 19 de marzo, cuando comenzó el estado de emergencia para contener la pandemia, lo que hizo que al menos un millón de trabajadores tuvieran sus contratos suspendidos.

Las autoridades pusieron en marcha el plan de reactivación económica el pasado 18 de mayo, al considerar que ya se ha frenado el ritmo de contagios del coronavirus, que ha causado 460 muertes, así como 15.073 contagios en el país, según el último boletín del Ministerio de Salud Pública.