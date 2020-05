Gareca contempla jugar las eliminatorias solo con futbolistas de la liga peruana

El entrenador de selección peruana de fútbol, el argentino Ricardo Gareca. EFE/ Santiago Carbone/Archivo

Lima, 26 may (EFE).- El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, contempla la posibilidad de que, a causa del coronavirus, se vea obligado a formar el combinado nacional únicamente con futbolistas de la liga local para comenzar las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

A pesar de que normalmente la selección peruana está integrada por jugadores que militan en clubes fuera de Perú, Gareca enfatizó en que está dispuesto a comenzar las eliminatorias con futbolistas de la Liga 1. "Si tenemos que hacerlo, lo haremos", dijo el seleccionador.

"Tenemos que estar preparados. Nadie quiere pasar sobre los protocolos, pero imagínense que la FIFA dice que hay comenzar todo. La Conmebol comenzará con las eliminatorias y tenemos que contar con jugadores del torneo local porque podemos tener problemas con los aviones o que haya jugadores que no estén en sus equipos", añadió.

Por ello el técnico se manifestó este martes a favor de que la liga peruana se reanude "cuanto antes" después de que el Gobierno haya dado luz verde a la vuelta del fútbol profesional a pesar de que el país continúa oficialmente en confinamiento ante la COVID-19.

Gareca reconoció en declaraciones difundidas por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que Perú "está en un momento crucial" al ser el segundo país de Latinoamérica con más casos de coronavirus, pero recalcó que "estrictamente en lo deportivo, el fútbol necesita reactivarse".

"El fútbol siempre ha sido un motivo para que la gente se entretenga. Un motivo desestresante. La gente acumula un montón de bronca durante la semana, así que el deporte es una manera de entretener a la gente y que el Gobierno pueda trabajar en lo que tiene que trabajar", dijo Gareca.

El técnico argentino confió en que los equipos de la primera división de Perú puedan volver a los entrenamientos en las primeras semanas de junio para retomar la liga en la primera de julio.

"Estamos capacitados para que esto se reinicie y vuelva a comenzar. El Perú no tiene que copiarle nada a nadie. Tiene que ver su propia problemática y reaccionar y ocuparse del dilema a resolver. Hay gente muy capacitada que puede otorgar soluciones", remarcó Gareca.

El argentino explicó que desde que comenzó la emergencia se encuentra en contacto para conocer el estado de todos los jugadores de la Blanquirroja.

Sobre el positivo para coronavirus que dio el delantero Jefferson Farfán cuando se disponía a volver a los entrenamientos con el Lokomotiv de Moscú, Gareca informó que 'La Foquita' "se encuentra bien".

"Es importante tener en cuenta que los jugadores se van a contagiar. Cuando comiencen a entrenar, se van a presentar estos inconvenientes. Uno tiene que estar preparado. Se aislarán y se tomarán las medidas correspondientes, pero debe continuar todo porque es necesario", reiteró.

'El Tigre' Gareca aprovechó también para solidarizarse con el dramático y delicado momento que atraviesa Perú, convertido en el duodécimo país del mundo más afectado por la pandemia al contabilizar casi 124.000 casos y más de 3.600 muertos.

"Lamentamos mucho la situación, pérdidas humanas y lo que está causando todo esto. Escuchando al ministro de Salud, creo que es necesario que confíen. Estamos en un momento crucial", concluyó.

Hasta el momento, la FPF no ha fijado una fecha para reanudar los entrenamientos ni el Torneo Apertura, que a mediados de marzo quedó suspendido cuando apenas se habían disputado seis jornadas.

Aunque la mayoría de los clubes han llegado a acuerdos con sus plantillas para reducir los salarios durante este periodo de inactividad, otros han llegado al límite de dejar sin sueldo a los jugadores, como es el caso del Binacional, vigente campeón nacional.