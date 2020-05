Florida supera los 52.000 casos mientras abre sus playas un condado crítico

View of the usually busy Ocean Drive on Memorial weekend now almost empty due to the Coronavirus restrictions and the rain in Miami Beach, Florida, USA, 24 May 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

Miami, 26 may (EFE).- El estado estadounidense de Florida alcanzó este martes 52.255 casos confirmados de COVID-19 desde el pasado 1 de marzo y 2.259 fallecimientos, a la par que abrieron las playas de Broward, uno de los condados más afectados por la pandemia.

El estado sumó este martes 509 casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 7 muertes más a los 51.746 casos y 2.252 fallecimientos reportados este lunes festivo por el Departamento de Salud de Florida.

Se trata de un número menor de un promedio de unos 780 diarios durante la última semana.

Tras el puente por el Día de los Caídos, el condado de Broward abrió hoy sus playas, con medidas preventivas y distanciamiento social, para caminar y hacer ejercicio, pero no para tomar el sol ni para hacer reuniones ni deportes en equipos.

Este condado permite además a partir de hoy la apertura de gimnasios, a la mitad de su capacidad.

Los condados sureños de Broward, con 6.635 casos y 300 muertes, y Miami-Dade, con 16.987 personas que han dado positivo y 633 decesos, han sido los más afectados por la pandemia.

De igual forma, en estos condados se reanudaron este martes las ceremonias con fieles en las iglesias católicas.

Por su parte, Miami-Dade también se prepara para abrir sus playas y hoteles a partir del próximo lunes 1 de junio, también con restricciones.

También el 1 de junio termina el aislamiento de los Cayos de Florida, una zona muy turística que ha estado cerrado a personas no residentes desde el 22 de marzo.

El Zoológico de Miami anunció también hoy que abrirá al público en general a partir de ese día, pero a partir de mañana miércoles lo hará para aquellos que poseen pases anuales.

Por otro lado, las hospitalizaciones por el COVID-19 hasta la fecha 9.482 en Florida y se han realizado pruebas a 924.920 personas en un estado con 21 millones de habitantes. El 5,7 % de las pruebas dieron positivo.

El plan de reapertura de Florida del gobernador Ron DeSantis consta de tres fases a las que se van sumando los condados a medida que la situación lo permite.

Miami-Dade y Broward van a un paso más lento de apertura que el resto de Florida, que en su mayoría comenzó su primera fase el pasado 4 de mayo.

Las autoridades han afirmado que si llega a producirse algún repunte del COVID-19 en algún condado o municipio se dará marcha atrás en el proceso, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

En todo Estados Unidos se registran hasta el momento 1.667.154 casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 con 98.371 fallecimientos.