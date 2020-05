Trinidad y Tobago reabrirá fronteras para el regreso de 59 de sus habitantes

Al momento, en el país caribeño 116 personas han dado positivo al virus, mientras que otras ocho han fallecido. EFE/Andrea de Silva/Archivo

San Juan, 23 may (EFE).- El gobierno de Trinidad y Tobago anunció este sábado que planifica reabrir sus fronteras, temporalmente, para permitir que 59 ciudadanos del país caribeño puedan regresar, después de estar varados en diversos barcos cruceros como medida preventiva por el COVID-19.

Según explicó hoy en un comunicado el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, las autoridades locales han estado en comunicación con las líneas de cruceros para acordar las fechas de regreso de los ciudadanos.

Seis de los 59 ciudadanos llegarían este sábado, y el resto -53- arribarán el lunes.

A su llegada al país, los ciudadanos serán evaluados médicamente y asesorados por los funcionarios de las autoridades sanitarias, quienes los obligarán a acuartelarse ante cualquier posible contagio, dijo Young.

El ministro agregó que tras la llegada de los 59 trinitenses, aún esperan el regreso de otros 300 habitantes.

"El gobierno continúa manejando cuidadosamente el retorno de nuestros ciudadanos de una manera en que sean protegidos ante cualquier contagio, así como al resto de la población de Trinidad y Tobago", enfatizó.

El gobierno de Trinidad y Tobago cerró sus fronteras en marzo pasado, como parte de sus esfuerzos por prevenir tener casos de COVID-19 en su país.

Al momento, en el país caribeño 116 personas han dado positivo al virus, mientras que otras ocho han fallecido.

Estos datos no han cambiado desde, al menos, el 28 de abril.

El COVID-19, más la caída de los precios del petróleo, han provocado que el déficit del presupuesto 2020 de Trinidad y Tobago aumente de 5.300 millones a 15.500 millones de dólares.

El ministro de Finanzas, Colm Imbert, dijo recientemente que no hay duda de que el año fiscal 2020 será excepcionalmente difícil incluso si las consecuencias de la pandemia desaparecen en la segunda mitad del año.

Jamaica, por su parte, lidera a los países del Caribe con la mayor cantidad de contagios de COVID-19, con 544.

A nivel mundial, desde que se reportó el primer caso en China en noviembre del año pasado, más de 5,1 millones de personas se han contagiado con el virus y más de 331.400 han fallecido.