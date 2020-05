El desempleo en Florida se triplica por el COVID-19, hasta alcanzar el 13 %

Unemployed workers attend to a demonstration to demand their unemployment benefits, in Miami Beach, Florida, USA, 22 May 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

Miami, 22 may (EFE).- Más de 1,2 millones de personas en Florida (EEUU) perdieron su trabajo en abril, lo que significa que la tasa de desempleo en el estado se triplicó desde que comenzó la pandemia del COVID-19 hasta alcanzar casi el 13 % de la fuerza laboral, según datos oficiales publicados este viernes.

De acuerdo con la información del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO), la tasa de desempleo de Florida se disparó al 12,9 % en abril pasado, muy por encima del 4,3 % de marzo, cuando el estado emitió la orden de cerrar negocios y "quedarse en casa", que entró en vigor el 1 de abril.

El porcentaje actual de desempleados del denominado "estado del sol" supera con creces el 2,8 % de febrero, antes de que el coronavirus SARS-CoV-2 causara el cierre estatal y nacional de la economía.

Alrededor de 1,3 millones de floridanos -de una fuerza laboral de 10 millones- habían perdido sus empleos cuando se realizó esta medición de la DEO a mediados de abril, un número que ha seguido aumentando hasta mayo.

El ente estatal también publicó este viernes datos que muestran el alcance de la pérdida de empleos locales.

Como ejemplo, el turístico condado de Monroe, donde se encuentran los Cayos de la Florida, que durante los dos últimos meses han estado cerrados a los no residentes, actualmente tiene la segunda tasa de desempleo más alta del estado, un 17.5 %.

En Miami-Dade, epicentro de la pandemia, la tasa de desempleo subió al 11,9 % en abril, mientras que en el vecino condado de Broward alcanzó el 14,5 %.

PIRATAS INFORMÁTICOS ACCEDEN A LA WEB DE DESEMPLEO

Para colmo de males, el DEO reconoció además que los datos de un número no especificado de solicitantes de empleo fueron pirateados.

"Hemos notificado a las personas que fueron parte de un incidente de seguridad de datos asociado con las reclamaciones de Asistencia de Reempleo", dijo el jueves en un comunicado la portavoz del DEO, Paige Landrum.

"Este problema fue abordado una hora después de que nos dimos cuenta del incidente", agregó la funcionaria, pero no suministró información sobre cuándo tuvo lugar el ciberataque, cuántas cuentas estuvieron al descubierto o si la violación afectará a las personas que pueden recibir beneficios de desempleo.

La senadora Linda Stewart, demócrata de Orlando, envió una carta a Jonathan Satter, secretario del Departamento de Servicios Administrativos, que de manera extraordinaria fue contratado el mes pasado para supervisar el sistema de desempleo en Florida.

Steward le solicitó información sobre cómo se produjo el ciberataque y si se tomaron medidas para garantizar que la información no siga en peligro.

Algo más de 2,4 millones de personas solicitaron la semana pasada el subsidio de desempleo en Estados Unidos, con lo que suman más de 38,6 millones las solicitudes en las nueve semanas de la pandemia de covid-19 en el país, informó el jueves el Departamento de Trabajo.

Según las cifras oficiales, la tasa de desempleo en Estados Unidos pasó del 4,6 % de la fuerza laboral en marzo al 14,7 % en abril, con un impacto mayor entre los trabajadores latinos, con una tasa del 18,9 % de desempleo, y los afroamericanos con una del 15 %.

La cantidad enorme de solicitudes de las prestaciones por desempleo ha abrumado a las oficinas que llevan los trámites y, por ejemplo, en Florida, donde se han recibido más de dos millones de solicitudes desde el 15 de marzo, hay unos 200.000 trámites por procesar.