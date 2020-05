Decenas de web sufren un ataque cibernético masivo contra Israel

Un espejo refleja una pantalla de ordenador que muestra un código binario. EFE/RITCHIE B. TONGO/Archivo

Jerusalén, 21 may (EFE).- Decenas de web israelíes sufrieron hoy ataques cibernéticos que las bloquearon e incluyeron en sus páginas imágenes y mensajes contrarios a Israel, ante lo que el Directorio Cibernético Nacional pidió no acceder a los sitios pirateados por precauciones de seguridad.

"Estad preparados para una gran sorpresa" o "La cuenta atrás para la destrucción de Israel ha empezado" son algunos de los mensajes en inglés y hebreo difundidos en las páginas pirateadas, gestionadas en su mayoría por un mismo servidor, que se está coordinando con las autoridades para resolver el problema y que señaló a Irán cono fuente de los ataques.

Los piratas informáticos también difundieron imágenes amenazadoras que mostraban un ataque contra Tel Aviv -con bombardeos sobre sus rascacielos-, un dibujo del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que huye nadando por el mar mientras la ciudad es destruida, e imágenes aéreas de Jerusalén y la Explanada de las Mezquitas, el tercer lugar más sagrado para el islam y el primero para el judaísmo.

Entre las web atacadas están las oficiales de municipios como Ramat Gan, Ramat HaSharon o Mitzpé Ramón, la del servicio médico de emergencias United Hatzalah o la página oficial del líder del partido izquierdista Meretz, Nitzan Horovitz, concreta el digital Ynet.

El ataque cibernético coincide hoy con los actos conmemorativos en la víspera del Día de Jerusalén, que recuerda la toma israelí de la parte Este de la urbe en la Guerra de los Seis Días de 1967, lo que implicó el inicio de la ocupación sobre su población palestina.

La cantidad de páginas afectadas -en lo que parece ser una intervención masiva- no está clara, aunque podría haber afectado a varios centenares, incluso miles según el diario Haaretz.

El grupo que llevó a cabo el pirateo se autodenomina "Hackers of Savior" (Piratas del Salvador, en inglés), y algunos medios locales señalan que podría estar relacionado con Irán o con informáticos de la Franja de Gaza.

Según el periódico Jerusalem Post, que cita a expertos en seguridad cibernética, este evento habría podido marcar el ataque por parte de un grupo de piratas de distintos puntos del mundo musulmán, como Turquía, el norte de África o la propia Gaza.

LA SOMBRA IRANÍ

Ynet y otros medios apuntan a que la autoría del ataque sería iraní. Estos últimos días, tras informaciones publicadas en medios de EE.UU. como el Washington Post, se señalaron varios incidentes que habrían escalado las disputas entre Teherán e Israel en el ámbito cibernético.

Irán llevó a cabo un ataque de esta índole contra instalaciones de agua israelíes el pasado abril, al que Israel respondió a inicios de mayo con una intervención contra el sistema informático del puerto de Shahid Rajaee, considerado estratégico para el país persa.