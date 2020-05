México reporta 49,219 casos de coronavirus y 5,177 muertes

Trabajadores de un crematorio que usan equipo de protección son fotografiados en un crematorio en Nezahualcoyotl durante el brote de coronavirus, en las afueras de Ciudad de México. Mayo 16, 2020. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - México reportó el domingo 49,219 casos de coronavirus, 2,075 más que el día previo, en la antesala del inicio de preparativos para la reanudación de actividades económicas esenciales, lo que ayudaría a reducir el impacto de la pandemia en los negocios.

Los decesos por COVID-19, la enfermedad generada por el nuevo coronavirus, se incrementaron en 132, a un total de 5,177 y abajo del pico de los 353 para un sólo día que alcanzó el martes.

México anunció la semana pasada un plan para la reanudación gradual de actividades económicas que han sido detenidas por la epidemia de coronavirus a partir del 1 de junio y el lunes se iniciarán con los preparativos sanitarios para ello.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que los nuevos casos han presentado una "estabilidad" en la Ciudad de México y su área metropolitana en los últimos siete días, una urbe de más de 20 millones de personas que tiene los mayores niveles de contagio.

Las autoridades han dicho que el número de casos podría ser hasta nueve veces mayor a la cifra reportada debido a que gran parte de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados.

El coronavirus aparecido a finales del año pasado en China ha infectado a más de 4.7 millones de personas en todo el mundo.

(Reporte de Adriana Barrera)