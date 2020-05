Los españoles salen por fin a pasear y hacer deporte

Con anuncio oficial sobre mascarillas ///Madrid, 2 Mayo 2020 (AFP) - Todos los españoles pueden salir de nuevo de sus casas desde este sábado para pasear o hacer deporte, tras 48 días de un estricto confinamiento para frenar la epidemia de nuevo coronavirus.Después de haber autorizado a los niños menores de 14 años a salir desde el 26 de abril, el gobierno dio un paso más en la flexibilización de las condiciones del confinamiento impuesto desde el 14 de marzo, que era uno de los más rígidos en el mundo. Hasta ahora, los españoles solo podían abandonar su domicilio para ir a trabajar --en el caso de que el teletrabajo no fuese posible--, comprar comida, ir a la farmacia, al médico o dar cortos paseos a los perros."Salgo por primera vez para un paseíto", declaró a la AFP Amalia García Manso, de 87 años, con una mascarilla y guantes, que camina lentamente por la céntrica calle Mayor de Madrid, apoyándose en su bastón y el brazo de su hija."Es una pena, muy duro, ver todo cerrado en Madrid", constató en esta calle comercial donde patrullaba la policía.Esta medida entra en vigor coincidiendo con una ralentización en el avance de la pandemia, cuyo pico se alcanzó a principios de abril en España, uno de los países más afectado por la COVID-19.El sábado, el número de muertos diarios permaneció por debajo de los 300 por tercer día consecutivo, con 276, para un balance total de 25.100 fallecidos, según las cifras divulgadas este sábado por el ministerio de Sanidad.La comunidad de Madrid es la más golpeada con oficialmente al menos 8.292 muertos de coronavirus.En todo el país se han registrado más de 216.000 casos confirmados mediante tests PCR desde el inicio de la epidemia. Más de 117.000 se han curado. - Franjas horarias - Las salidas autorizadas y las actividades deportivas están en cambio muy reguladas. En las localidades de más de 5.000 habitantes, están sometidas a horarios precisos para evitar aglomeraciones en la calle y para mantener separados a los niños de las personas mayores, que no pueden salir a las mismas horas.Las franjas horarias de 10H00 a 12H00 y de 19H00 a 20H00 están reservadas para las personas de más de 70 años y las dependientes, que pueden ir acompañadas.Los adolescentes de más de 14 años y los adultos pueden salir entre las 06H00 y las 10H00 y entre las 20H00 y las 23H00 para pasear a menos de un kilómetro del domicilio --dos personas máximo del mismo hogar-- o para hacer deporte individualmente.Cerca del gran parque del Retiro, que sigue cerrado, numerosos madrileños salieron a correr, a veces en grupo, constató la AFP. "Por favor corred en las aceras", decía por un altavoz un policía municipal, para disuadir a los corredores de tomar el Paseo del Prado, casi desierto.Muchos corredores aprovecharon para detenerse y tomarse un selfi delante de la emblemática Puerta de Alcalá, decorada con un gran lazo negro en señal de duelo.En cambio "no se puede estar parado" en la calle, advirtió al mediodía en televisión el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Marcos Abeytua, asesor financiero de 42 años que vive en el céntrico barrio de Chueca, confesó que se levantó excepcionalmente a las 07H00, cuando normalmente se habría quedado en la cama tras haber salido el viernes por la noche. "Después de tantas semanas confinado, tenía muchas ganas de salir y correr y ver gente. Ayer parecía un niño en la noche de Reyes Magos", declaró.La tarde está reservada para los menores de 14 años, que pueden salir acompañados de un adulto entre las 12H00 y las 19H00.En Barcelona (noreste) se podían ver numerosos deportistas y personas paseando en el paseo marítimo, aunque el acceso a las playas sigue prohibido, al contrario que en ciudades como San Sebastián (norte), que deja a los habitantes pasear por la arena.España ha previsto un desconfinamiento por fases desde ahora hasta finales de junio.Los usuarios de los transportes públicos estarán "obligados" a usar una mascarilla de protección a partir del lunes, anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.El gobierno aseguró que se distribuirán millones de mascarillas de aquí al lunes.lbx/mg/sba/bc/pc-jz/mis -------------------------------------------------------------