(Bloomberg) -- República Dominicana pospuso sus elecciones presidenciales programadas para mayo hasta el 5 de julio debido a la pandemia de coronavirus, informó la autoridad electoral en una resolución publicada en su sitio web.

Una primera ronda de comicios para elegir presidente y parlamentarios estaba prevista para el 17 de mayo. Luis Abinader, candidato de la oposición, lidera las encuestas antes de la votación, mientras que el candidato del partido gobernante, Gonzalo Castillo, ocupa el segundo lugar. El presidente Danilo Medina, que cumple su segundo mandato consecutivo, no puede presentarse como candidato a la reelección debido a los límites para ejercer el cargo.

Si ningún candidato obtiene más de 50% de los votos, se realizará una segunda vuelta el 26 de julio, según la resolución. El ganador jurará en agosto.

República Dominicana tiene 3.167 casos confirmados de COVID-19 y 177 muertos.

