Con video de José OSORIO y fotos de Claudio CRUZ. ///México, 31 Mar 2020 (AFP) - A sus 55 años, el director de origen francés Boris Schoemann descubrió las ventajas de Facebook Live, después de que la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus le obligara a bajar indefinidamente el telón del teatro que administra en Ciudad de México.Desde el jardín del centro cultural "El vicio", en el sur de la capital mexicana, Schoemann transmite en vivo la lectura de un texto dramático, asombrado aún por la interacción en tiempo real con decenas de personas en diferentes ciudades de México y el mundo."Lo que estamos haciendo no es teatro, es teatro leído grabado con un celular, no va más allá de eso. Pero permite difundir dramaturgia contemporánea y acercar el arte a mucha gente que está confinada en casa", dice Schoemann, establecido en México desde 1989, a la AFP.Con las marquesinas apagadas desde hace dos semanas, cuando el país empezaba el aislamiento físico por el coronavirus, los profesionales del teatro adoptan nuevos roles nunca antes imaginados, fieles a la vieja consigna de que "la función debe continuar".Estela Fagoaga, diseñadora de modas y vestuarista teatral de 45 años, es otro ejemplo de cómo la pandemia, que hasta el domingo registraba 993 casos positivos y 20 fallecidos en el país, ha hecho que parte del gremio ayude con su oficio.Con seis empleados de su taller, elabora cubrebocas utilizando retazos de telas coloridas, muchas provenientes de prendas diseñadas para obras en cartelera o pospuestas indefinidamente por la contingencia. Así busca paliar la escasez de ese producto en la capital mexicana."Consulté a mi dentista, a mi médico, a una trabajadora de salud, y luego encontramos un artículo periodístico que reunía pruebas de varias universidades de Estados Unidos sobre cuáles son los mejores materiales para elaborar cubrebocas caseros", cuenta Fagoaga. - La última prioridad - El aislamiento como medida de prevención para erradicar la propagación del COVID-19 ha remarcado la fragilidad del sector cultural en México, ya golpeado por el recorte de recursos propiciado por la política de austeridad del actual gobierno."El teatro tiene la misma mecánica de una mediana o pequeña empresa, el dinero que se tiene ahorrado para subsistir no te alcanza para tener los recintos cerrados mucho tiempo", opina Joserra Zúñiga, director y escritor teatral.La Red de Espacios Culturales Independientes Organizados de Ciudad de México (RECIO) calcula pérdidas de unos 10 millones de pesos (unos 428.000 dólares), considerando una reapertura de los espacios el 20 de abril, indicó en un comunicado."En términos económicos, es complicado que alguien dé una cifra exacta sobre las pérdidas, no es lo mismo lo que dejas de ganar que lo que te cuesta tener un espacio cerrado", advierte Zúñiga.Frente a la emergencia, los creadores han solicitado al gobierno mexicano líneas urgentes de crédito y liquidez para las empresas de arte y cultura."Vemos cómo las secretarías de cultura han querido concretar esfuerzos para ayudar a las compañías y colectivos de teatro, el problema es que estamos en la parte más baja de la lista de prioridades", dice Sergio Villegas, escenógrafo y presidente de la Academia Metropolitana de Teatro de Ciudad de México.La Secretaría de Cultura de México lanzó la semana pasada "Contigo a la distancia", un programa de estímulos de 20.000 pesos (unos 857 dólares) para artistas a cambio de sus propuestas en video o redes sociales."Los que vendemos teatro, vendemos una experiencia en vivo. Nosotros por la misma contingencia, estamos documentando obras, se graban y se quedan en redes sociales como un documento para generar interés", comenta Zúñiga. - Hierba mal a- Para los artistas, ni la pandemia de H1N1 en 2009, originada en México, ni el sismo de magnitud 7,1 que sacudió el centro del país en 2017 habían golpeado tanto al sector cultural como el nuevo coronavirus."El teatro es hierba mala, vuelve a crecer de sus cenizas y reflorece. Aquí la inquietud es cuánto tiempo durará esta contingencia y cuánto tiempo se tardará el público en regresar a las salas", dice Schoemann.La incertidumbre del sector cultural es global. En el mensaje anual por el Día Mundial del Teatro, el dramaturgo y director pakistaní Shahid Nadeem instó el viernes a sus colegas a apoyarse en el teatro "para hacer avanzar a la humanidad". "Soy escenógrafo y me da mucha paz diseñar espacios para obras de teatro que no sé si estrenarán o no. Espero de corazón que esas obras vean, en algún momento, la luz de los reflectores", concluye Villegas.nc/jla/lda