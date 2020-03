Jefe de ONU insta a alto el fuego "inmediato y global" ante avance del coronavirusNaciones Unidas, Estados Unidos, 23 Mar 2020 (AFP) - El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó el lunes un llamado "a un alto el fuego inmediato y global" para preservar a los civiles de los países en conflicto ante la pandemia por coronavirus."La furia del virus revela claramente que la guerra es una locura", subrayó durante una breve alocución en la sede de la ONU, sin citar a ningún país en particular. "Por eso es que hoy estoy llamando a un alto el fuego inmediato y global en todos los rincones del mundo", subrayó.Siria reportó su primer caso del COVID-19, en un país que ya ha sufrido 10 años de brutal guerra, y se han notificado contagios en otros lugares conflictivos como República Democrática del Congo y Afganistán.Expertos y diplomáticos dan por hecho que el virus causará estragos en países en conflicto, que a menudo son muy pobres y tienen sistemas de atención médica frágiles."Es hora de poner el conflicto armado bajo aislamiento y concentrarse juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas", dijo Guterres. "Silencien las armas; detengan la artillería; pongan fin a los ataques aéreos", reclamó.Concretar la suspensión de los combates será crucial para abrir corredores para entregar ayuda que salve vidas, destacó."Pongamos fin al flagelo de la guerra y combatamos la enfermedad que está devastando nuestro mundo. Esto empieza por detener la lucha en todas partes. Ahora", dijo.Después del llamado de Guterres la semana pasada a dar una respuesta global a la pandemia que ha puesto en riesgo a "millones" de vidas, se espera que la ONU revele el miércoles un plan mundial detallado de ayuda humanitaria con la creación de un fondo dedicado a la lucha internacional contra el virus. - Plan en marcha - Las Naciones Unidas planean lanzar un plan global de respuesta humanitaria a la pandemia de coronavirus el miércoles con un llamado para financiar un fondo dedicado a esta lucha por un monto de dos mil millones de dólares.Entre otras cosas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) están trabajando en un "plan" con los países anfitriones para "evitar la violencia" en los campamentos donde viven refugiados con personas desplazadas y "limitar el impacto" del virus, dijo Antonio Guterres."Estas medidas se incluirán en la convocatoria que se lanzará el miércoles exigiendo dos mil millones de dólares para permitirnos una respuesta más adecuada a situaciones dramáticas", señaló.Guterres finalmente indicó que acababa de enviar una carta a los líderes del G20, para exigir una "coordinación más fuerte" destinada a "erradicar la enfermedad" y garantizar que la respuesta no se limite a países desarrollados, pero que también exista "el máximo apoyo para el mundo en desarrollo".El objetivo no es como durante la crisis económica de 2008 de rescatar las arcas generales, sino "mantener a flote a las sociedades en estas circunstancias tan difíciles" porque se trata de una "crisis humana", subrayó.prh/la/llu/rsr