Actualiza con declaraciones de Emmanuel Macron, Donald Trump, Cambio de origen ///Washington, 16 Mar 2020 (AFP) - La Unión Europea (UE) anunció este lunes el cierre de sus fronteras para frenar la propagación del coronavirus, y en Estados Unidos el presidente Donald Trump reconoció el riesgo de que la pandemia provoque una recesión en su país. El coronavirus, que ha dejado más de 175.000 casos y unos 7.000 muertos en el mundo, según un recuento de la AFP, se ceba ahora con Europa, donde el fuerte aumento del número de enfermos ha llevado a los Estados a confinar a sus poblaciones. "Estamos en guerra. Una guerra sanitaria, pero el enemigo está ahí", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en cuyo país hubo más de 5.400 casos de COVID-19 y 127 fallecidos desde el principio del brote. Macron anunció la prohibición de los desplazamientos no esenciales de los ciudadanos a partir del martes a mediodía. "Toda infracción será sancionada", avisó el mandatario, que informó además de la suspensión durante 30 días de todos los viajes entre los países no europeos y la UE. Los líderes del G7, los siete países más industrializados del mundo, se comprometieron en un comunicado a hacer "todo lo necesario" para restaurar el crecimiento mundial en un contexto de "tragedia humana", aplicando por ejemplo medidas presupuestarias o monetarias, tras mantener una cumbre por videoconferencia. En la Casa Blanca, Trump mencionó por primera vez la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Durante una rueda de prensa, el mandatario instó a evitar las reuniones de más de 10 personas para frenar la propagación del coronavirus y dijo que la lucha contra la pandemia podría durar hasta julio o agosto en el país.La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los países que hagan pruebas "en cada caso sospechoso" de coronavirus. - Europa se atrinchera - En Italia, el país más afectado en Europa y que superó los 2.150 muertos de casi 28.000 contagios, el gobierno pidió una "coordinación europea" en materia de sanidad y economía. España cerró sus fronteras terrestres; en Alemania entraron en vigor los controles fronterizos y sus habitantes están llamados a "quedarse en casa" y a renunciar a las vacaciones; Suiza decretó el estado de emergencia y Portugal prohibió casi "todas las reuniones públicas y privadas". El gobierno británico pidió evitar todo contacto y desplazamiento "no esencial". Segundo país europeo más afectado después de Italia con 309 muertos y 9.191 casos, España registró cerca de 1.500 nuevos casos en 24 horas y vive confinada después de que el gobierno decretara el estado de alerta e impusiera serias restricciones al movimiento de personas durante al menos 15 días.El martes se celebrará una reunión extraordinaria de los 27 dirigentes de la Unión Europea.La mayoría de los países europeos van cerrando poco a poco comercios, restaurantes y espectáculos y han limitado fuertemente los desplazamientos. El teletrabajo es una realidad que se ha impuesto para las empresas que pueden aplicarlo. Rusia también cerró sus fronteras a los extranjeros.Los últimos balances indican que ahora ya hay más fallecimientos fuera de China que en el país donde empezó la epidemia, donde hubo 3.213 muertes por coronavirus. - Avance en EEUU y América Latina - En Estados Unidos, el gobernador del estado de Nueva Jersey, vecino de Nueva York, anunció el lunes un toque de queda para todos los comercios y desplazamientos no esenciales, la primera medida de este tipo a nivel estatal, y Canadá prohibió la entrada de extranjeros.En América Latina, el presidente venezolano Nicolás Maduro decretó el confinamiento de siete estados, incluida Caracas, a partir del lunes.Argentina suspendió las clases y cerró las fronteras hasta el 31 de marzo, mientras que Guatemala registró su primer muerto. Colombia prohibió la entrada de extranjeros, y Chile anunció el cierre de todas sus fronteras desde el miércoles. Nueve países latinoamericanos acordaron este lunes en una videoconferencia proteger sus fronteras y promover compras conjuntas de insumos médicos ante la propagación en la región. - Otro lunes negro para los mercados - En el frente económico, las bolsas volvieron a vivir un lunes negro, pese a las medidas de los bancos centrales.La Reserva Federal estadounidense (FED) redujo el domingo sus tasas de interés a cero, en el marco de una acción mundial coordinada de los bancos centrales para facilitar la liquidez en los mercados.La Fed también anunció la compra de 500.000 millones de dólares de bonos del tesoro y de 200.000 millones de dólares de títulos hipotecarios para apoyar a los mercados.Estos anuncios no bastaron para tranquilizar a los mercados. Las bolsas europeas cerraron con fuertes caídas (-5,31% en Fráncfort, -4,71% en Londres, -5,75% en París). Wall Street también volvió a hundirse durante la jornada. Su índice principal, el Dow Jones, cayó un 12,93%, su mayor debacle desde el lunes negro de octubre de 1987. La Unión Europea anunció una recesión en 2020 de entre 2 y 2,5%, mientras China registró su primer retroceso de la producción industrial en casi 30 años y el hundimiento de sus ventas minoristas.El líder mundial del turismo, el alemán TUI, suspendió la mayor parte de sus actividades y IAG, el grupo propietario de las aerolíneas British Airways e Iberia, entre otros, prevé una reducción de sus vuelos de "al menos 75%" entre abril y mayo.La compañía aérea chileno-brasileña LATAM, la mayor de América Latina, reducirá sus operaciones en un 70%. El fabricante automovilístico italo-estadounidense Fiat Chrysler suspenderá la producción en la mayoría de sus plantas europeas instaladas en Italia, Serbia y Polonia, mientras que los franceses PSA cierra sus plantas en toda Europa y Renault las cuatro que tiene en España.En Asia, India cerrará el famoso Taj Mahal. Mientras que en Medio Oriente, Irán anunció el lunes el cierre de cuatro importantes lugares santos.burs/lch/lb/pc-es/mar/mis-gma/ll -------------------------------------------------------------