El fuego dañó pero no destruyó el sistema electoral de Venezuela, dice el CNE =(Fotos)= Caracas, Venezuela, 9 Mar 2020 (AFP) - El sistema electoral de Venezuela fue dañado pero no destruido por un incendio en un depósito que almacenaba equipos empleados en los comicios, dijo el domingo la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena.Un galpón de Caracas de 6.000 metros cuadrados fue presa de las llamas el sábado. En media hora el fuego devoró, entre otras cosas, 44.408 máquinas de votación, 582 computadoras de registro civil, así como equipos de electricidad y más de 49.000 aparatos de identificación biométrica utilizados en las elecciones, dijo Lucena."El sistema electoral venezolano esta lejos de ser destruido", afirmó la titular del CNE, quien aseguró que el procedimiento de las elecciones implica varias facetas y apenas dos habrían sido perjudicadas."En este acto, que estamos a la espera de saber si es un acto criminal, se afectaron solamente dos de los procesos: el proceso de inventario y el proceso de producción de máquinas", aseguró.Lucena, que lleva muchos años al frente del CNE y se la considera afín al gobierno chavista, hizo la declaración ante la prensa pero no respondió preguntas.El CNE, blanco de críticas de la oposición en todos los comicios, será renovado en las próximas semanas y deberá organizar elecciones legislativas previstas para este año por la Constitución."Ninguna hipótesis esta descartada", dijo Lucena. Empero recordó que hace tres años el CNE y sus funcionarios fueron blanco de ataques durante la campaña para la elección de una Asamblea Nacional Constituyente."En 2017 aquellos que no querían elecciones se ensañaron contra las maquinas de votación pensando que podrían parar un proceso como fue el de la Asamblea Constituyente", dijo"Atacaron operadores y operadoras, quemaron vehículos, amenazaron de muerte, quemaron maquinas de votación pero la elección se llevó a cabo", recordó.gm/yow