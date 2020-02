Actualiza con cambio de origen, nuevo saldo en Corea del Sur, casos en Estados Unidos, prohibición de ciudades santas de Arabia a ciudadanos del Golfo, cierre de colegios y restricciones en Líbano, anulación y aplazamiento de varias cumbres, actividad del sector manufacturero en China ///Seúl, 29 Feb 2020 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a nivel "muy elevado" la amenaza del nuevo coronavirus, que ha llegado a México y a África subsahariana, se acelera en Corea del Sur y desestabiliza la economía mundial.Ante la rapidez de propagación -más de 83.000 casos en más de 50 países-, la OMS instó a los países en los que todavía no se ha detectado el coronavirus a que se preparen y advirtió: asumir que uno está protegido frente al COVID-19 sería un "error fatal". En Estados Unidos hay tres casos confirmados de personas que no han viajado ni estado en contacto directo con otras que sepan que están infectadas. El gobierno estadounidense ha decidido posponer una cumbre con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), prevista en marzo en Las Vegas.En Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que no es "el momento de que cunda el pánico sino de prepararse plenamente".Después de Brasil, un segundo país de América Latina detectó un caso este viernes: México, con dos primeros casos de coronavirus en dos hombres que habían viajado recientemente al norte de Italia.En Nigeria, un italiano que llegó a Lagos proveniente de Milán fue hospitalizado tras dar positivo.Hasta ahora se habían registrado solo dos casos en África, uno en Egipto y otro en Argelia. Los escasos casos en el continente intrigan a los epidemiólogos, pero muchos barajan que los sistemas de salud de los países africanos no hayan detectado la epidemia.Arabia Saudita, que ya había suspendido la entrada de peregrinos que viajaban a La Meca, prohibió el viernes a los ciudadanos de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) entrar a sus ciudades santas (La Meca y Medina). Riad no ha informado de infecciones por COVID-19 en su territorio, pero la mayoría de los países vecinos han registrado decenas de casos en los últimos días, la mayoría de los cuales han regresado de una peregrinación chiíta a Irán, donde la enfermedad ha matado a 34 personas. Líbano, que decidió cerrar escuelas y universidades, anunció la prohibición de ingresar a su territorio a los viajeros de China, Italia, Irán y Corea del Sur.China, donde el virus apareció en diciembre, informó el sábado de otros 47 muertos, lo que eleva el total a 2.835, y 427 casos nuevos, o sea más que la víspera, pero muchos menos de los que el país sufría a principios o mediados de febrero gracias a las medidas de cuarentena impuestas a más de 50 millones de personas. Sin embargo, otros países se están convirtiendo en fuentes de propagación de la epidemia de COVID-19, empezando por Corea del Sur, Irán e Italia. Fuera de China, el coronavirus ya ha infectado a más de 5.000 personas y ha causado más de 80 muertos. - Virus sin fronteras - "Estamos en un momento decisivo", declaró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que durante los últimos dos días el número diario de contagios en el mundo había sido superior al de los registrados en China.En este contexto de incertidumbre, las Bolsas asiáticas y europeas se desplomaron el viernes, registrando pérdidas de entre el 3% y el 5%, mientras que Wall Street perdía 3% a su apertura. Las pérdidas sufridas por las acciones europeas desde el viernes pasado (en torno al 12%-13%) son las más importantes desde la crisis financiera de 2008-2009, cuando la economía entró en recesión.A medida que el virus se propaga, la actividad económica mundial va perdiendo fuelle.La actividad del sector manufacturero en China cayó a un mínimo histórico en febrero.En Japón, el complejo de parques temáticos Tokio DisneyLand y Tokio DisneySea anunció que permanecerá hasta el 15 de marzo. En Ginebra, el Salón del Automóvil, una importante cita del sector, fue cancelado, al igual que la reunión anual de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) prevista en Lausana.También fue suspendido el salón internacional del Turismo, previsto en marzo en Berlín. La epidemia también afectó a la gira del grupo de K-pop surcoreano BTS, que anuló varios conciertos.Ante la crisis sanitaria, el Fondo Monetario Internacional (FMI) previó un plan de emergencia para ayudar a varios países. - Aumento en Corea del Sur - En Europa, Italia, donde el coronavirus contagió a 650 personas y causó 17 muertos, se acabó convirtiendo en un foco de difusión de la epidemia COVID-19.Los ministros de Salud de la Unión Europea se reunirán el 6 de marzo para evaluar la situación. Corea del Sur registró este sábado tres nuevos muertos (16 en total) y otros 594 casos de contagio por coronavirus, el mayor aumento diario hasta la fecha, que eleva el total a 2.931 personas infectadas.Irán informó el viernes del deceso de ocho personas infectadas entre los 143 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas, lo que llevó el balance a 34 muertos y 388 casos. Se trata del saldo de muertos más importante fuera de China.Pero, según BBC Persian, el servicio en persa de la BBC, el virus habría causado en Irán al menos 210 muertos, lo que las autoridades de Teherán desmintieron inmediatamente.