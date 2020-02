Añade información y mención foto y vídeo ///Barcelona, 27 Feb 2020 (AFP) - Una galería española subastará en marzo más de 600 piezas sobre el poeta Pablo Neruda, entre manuscritos, objetos personales y libros dedicados a García Márquez o Allende, coleccionados durante más de 25 años por un bodeguero apasionado del Nobel chileno."Me daba pena tenerla en casa solo pudiéndolo enseñar a dos o tres amigos. Creo que debe estar en un sitio que se pueda compartir con el resto de personas", dijo su propietario Santiago Vivanco en una rueda de prensa en la casa de subastas La Suite en Barcelona (noreste).La puja será el 19 de marzo y partirá con un precio de 650.000 euros (unos 712.600 dólares). Todas las piezas se venderán en un único lote por deseo del propietario."Esta colección me ha costado mucho tiempo y económicamente conseguirla. No quería que se perdiese y se dispersase en 600 lotes", explicó Vivanco.Entre las piezas destacan numerosas primeras ediciones de obras de Neruda, fotografías, caligramas y correspondencia, libros de artista con ilustraciones de Diego Rivera, Pablo Picasso o Joan Miró o ejemplares con dedicatorias al expresidente chileno Salvador Allende o los Nobeles Miguel Ángel Asturias o Gabriel García Márquez."Querido Márquez, amigo, con mis felicitaciones por este 'hallazgo' de hace casi 50 años y que ni yo tengo", le escribe el chileno al colombiano en el ejemplar dedicado, una primera edición de una de sus obras más conocidas, "Veinte poemas de amor y una canción desesperada"."Realmente es un conjunto excepcional, espero que encuentre un cobijo en una colección pública o privada que sepa conservar este magnífico legado", dijo Juan Manuel Bonet, escritor y crítico de arte que participó en la rueda de prensa.La colección surge de la pasión por Neruda de este empresario de una histórica familia de bodegueros de La Rioja (norte de España), nacido precisamente en el año de la muerte del poeta chileno, en 1973.Lo descubrió siendo un joven enamoradizo que, cuando no encontraba inspiración para escribir sus propios versos, recurría a la obra del chileno."He estado 25 años coleccionando a Neruda por todo el mundo" pero "tengo el convencimiento de que ha terminado un ciclo", dijo Vivanco, que reconoció haber roto a llorar al visitar la tumba de Neruda en Isla Negra.El empresario sopesó donar la colección a una institución pública, pero finalmente decidió subastarla para "poder seguir comprando y adquirir más colecciones de las que tengo".Eso sí, no se desprenderá de todo: en su archivo quedarán algunos libros con dedicatorias menos relevantes y también un pasaporte de Neruda.dbh/mg/zm/ds/mb