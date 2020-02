SHOTLIST LYON, RÓDANO, FRANCIA26 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general fans de la Juventus en Place Bellecour2. Plano medio fans de la Juventus en Place Bellecour3. Primer plano fan de la Juventus Marco Cerrini abriendo bandera de su ciudad Città di Castello 4. SOUNDBITE 1 - Patrizia Petracca, hincha de la Juventus in Porretta Terme (mujer, 43 años, italiano, 15 seg.): "Ser tratados como si tuviéramos la peste no es lindo. Pero personalmente confío en los médicos italianos, porque son los mejores" 5. Travelling fans de la Juventus en Place Bellecour6. Plano medio fans de la Juventus7. Primer plano bufanda de la Juventus 8. SOUNDBITE 2 - Claudio Pelloni, hincha de Juventus (hombre, 59 años, italiano, 18 seg.): "Con el coronavirus, creo que están exagerando. Por supuesto, la prevención está bien, por el amor de Dios, está muy bien. Pero están exagerando, porque no se puede poner a todo el mundo en el mismo saco. Hay zonas de riesgo, pero están delimitadas, son pequeñas, así que no lo extendamos a toda Italia. Me parece exagerado" NÁPOLES, CAMPANIA, ITALIA25 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 9. Plano general hinchas del Barcelona caminando por la costa de Nápoles 10. SOUNDBITE 3 - Juan, hincha de Barcelona (hombre, español, 11 seg.): "Cuando decidimos venir, nos dijeron que estábamos locos por ir a Italia. Así que fuimos a comprar máscaras y eso es todo, aquí estamos." 11. Paneo de derecha a izquierda hinchas esperando tras barrera en hotel donde se alojaba el Barcelona12. Plano general hinchas esperando tras barrera en hotel donde se alojaba el Barcelona13. Plano medio hinchas esperando tras barrera en hotel donde se alojaba el Barcelona14. Paneo de izquierda a derecha hinchas esperando tras barrera en hotel donde se alojaba el Barcelona 15. SOUNDBITE 4 - Joan, fan del Barcelona (hombre, español, 22 seg.): "Me parece un poco extremo cerrar un estadio de fútbol debido a la amenaza del coronavirus. No entiendo cómo eso podría proteger a toda la población. Si dejamos que la gente tome el metro o el autobús, ¿por qué seríamos ¿más riesgo en un estadio de fútbol que en un metro durante las horas pico?" 16. Plano medio hincha del Barcelona poniendo una mascarilla a un amigo ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Reportaje"No tenemos la peste", se defienden los hinchas de Juventus en Lyon Por Alexandre GROSBOIS =(Video)= Lyon, 26 Feb 2020 (AFP) - Fácilmente reconocibles con sus bufandas negras y blancas en las calles del centro de Lyon, los hinchas de la Juventus lamentaban este miércoles la controversia en Francia por su desplazamiento para asistir al partido de la ida de octavos de la Liga de Campeones ante el Lyon, en plena crisis por el nuevo coronavirus."Es casi terrorismo psicológico", dice a unas horas del partido Patrizia Petracca, una hincha de 43 años procedente de la provincia de Bolonia, que estima que las reacciones están siendo "demasiado exageradas" sobre la situación de la enfermedad en Italia."Estamos aquí, con buena salud y tranquilos", asegura esta empleada de una fabricante de cafeteras, pese a que la epidemia ha costado la vida a 12 personas en Italia, lo que disparó las alarmas entre políticos y periodistas en la vecina Francia.El martes, los alcaldes de Meyzieu y Décines-Charpieu, donde se sitúa el estadio del Lyon, que debe acoger el partido, reclamaron la prohibición de la llegada a sus municipios de casi 3.000 aficionados italianos "por un principio de precaución pero también por la prevención de todo problema de orden público".Tres diputados del partido político en el poder en Francia (La Republique En Marche, LREM) y varios miembros de la oposición apoyaron a los ediles. Marine Le Pen (extrema derecha) consideró "no razonable" la presencia de aficionados italianos en Lyon y Segolène Royal (exministra del Partido Socialista) calificó la autorización de "incoherente".Los 'tifosi bianconeri' coincidían en su perplejidad por el revuelo alrededor de su presencia, destacando que únicamente tres casos de nuevo coronavirus, ninguno de ellos mortal, han sido confirmados hasta el momento en el Piamonte, la región donde se encuentra Turín."La prevención está bien, por amor de Dios, está muy bien, pero exageran, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay zonas de riesgo, pero están delimitadas, son pequeñas. No lo extendamos a toda Italia", pide Claudio Pelloni, de 59 años y llegado a Lyon desde Parma.Patrizia Petracca subraya que Italia "ha realizado numerosos controles"."Tratarnos como si tuviéramos la peste no es algo agradable", señala."Esto es simplemente una psicosis. En mi ciudad, Peruggia, no hay problema", añade Marco Cerrini, un vendedor de 55 años llegado en autocar y que paseaba por la emblemática plaza Bellecour de Lyon. - "No hay riesgo" - Más allá de la polémica, la mayor parte de aficionados de la Juventus subrayaban también la buena acogida de la población de Lyon."Estamos contentos de que nos hayan dejado entrar en Francia", sonreía con un gesto malicioso de buen humor el abogado turinés Gabriele Gavatorta, de 40 años.Bruno Lina, investigador del Centro Internacional de Investigación en Infectiología (CIRI) de Lyon, aseguró el miércoles al diario regional Le Progrès que "no hay riesgo por ir a ver el partido".En su opinión, hay que dejar de pensar que "todos los italianos llegan a Francia con el coronavirus".El alcalde de Lyon, Gérard Collomb, anunció su presencia en el estadio y que no llevará mascarilla, intentando trasladar un signo de normalidad.No todos los aficionados de la Juventus en Lyon son italianos.Adrian Karwatewk, de 28 años, es un hincha acérrimo de la 'Vecchia Signora' pero procede de Varsovia. Y cree que no está justificado tener miedo."Son especulaciones de los medios sobre el virus. No hay ningún problema", afirma.Entre las asociaciones de aficionados del Lyon también parece que no hay pánico."Todo el mundo habla de esto, pero para nosotros, los hinchas, es algo anecdótico. Las principales preocupaciones se centran en personas con la salud frágil, que preferirán evitar los transportes colectivos", estima Thierry Borivent, vicepresidente de uno de uno de los grupos de aficionados de los lioneses.ag-anm/fga/dr/psr ------------------------------------------------------------- Los hinchas del Barcelona no le temen al coronavirus en Nápoles =(Video)= Nápoles, Italia, 25 Feb 2020 (AFP) - No tienen miedo ni del Nápoles, ni del nuevo coronavirus: los aficionados del Barcelona presentes este martes en Nápoles para el partido de Liga de Campeones entre los dos equipos aseguraban no sentirse especialmente preocupados por la enfermedad que sigue su avance en Italia."Compramos el billete hace más de un mes y hemos mirado las últimas noticias antes de salir", declaró a la AFP Susi, una aficionada del Barça que pasea por el Lungomare, el largo paseo marítimo de la ciudad italiana."Como hemos visto que lo peor estaba en el norte de Italia y que íbamos al sur, nos hemos dicho, bueno, ya veremos. Por ahora no estoy nada preocupada", añadió.Algunos como Juan, no obstante, ha tomado algunas precauciones. "Cuando decidimos venir nos dijeron que estábamos locos de ir a Italia. Así que compramos mascarillas y aquí estamos", relató.El nuevo coronavirus ha afectado a 283 personas y causado siete muertos en Italia, pero, a excepción de un caso en Sicilia, el sur del país y, por tanto, Nápoles y la Campania no se han visto tocados por ahora.Los aficionados barcelonistas, al igual que Lionel Messi y las otras estrellas del equipo, han tenido, no obstante, que someterse a un control de temperatura a su llegada al aeropuerto."En el avión había un ambiente de fiesta. Hasta ese momento no nos lo habíamos tomado muy en serio. En España no hay muchos casos de coronavirus y no se ve como un auténtico peligro", explica Manuel."Pero al llegar nos hemos dado cuenta de que no es el caso aquí y en el aeropuerto nos han sometido a un control. Hemos entendido que era algo grave a nivel social", añadió.Pero hace falta más que eso para asustar a estos 'culés'. "No tenemos miedo. ¡Somos gente fuerte y hemos venido a Nápoles en masa y mostraremos nuestra fuerza!", prometió.bur-stt/jr/dr