“Es un reto enorme de producción, es llegar a una plaza y construir un museo digital con más de 500 personas”, dijo a The Associated Press Bernardo Novar, director general de Must Wanted Group, realizador de la exposición en México. “El más grande (reto) fue lograrlo en una plaza pública... hay tráfico, hay coches, hay ciudadanos y queremos convivir con ellos”.