SHOTLIST MELBOURNE, VICTORIA, AUSTRALIA14 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Paneo de arriba hacia abajo Restaurante Mao Please en Chinatown 2. SOUNDBITE 1 - Max Huang, dueño de restaurante (hombre, Mandarin, 22 seg.): "Las personas no quieren salir por su fobia interna. Los informes también son negativos. Todos dicen que es un virus de China. Al menos en el barrio chino y en las áreas donde hay muchos chinos el alarmismo es rampante. Entonces los clientes no vienen si pueden evitarlo." "People don't want to head out because on their inner phobia. Reports are also very negative. They all say it’s ‘China’s virus’. At least for Chinatown and areas where there are many ethnic Chinese people, scaremongering is rampant. So customers won’t come in if they can avoid it." 3. Plano general Max Huang propietario de Juicy Bao mesa de compensación4. Primer plano Huang limpia una mesa5. Plano medio clientes preparándose para ordenar en Juicy Bao6. Paneo de arriba hacia abajo Su Yin dueño de Wow Crepes LONDRES, REINO UNIDO13 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 7. Plano medio lámparas de papel chinas 8. SOUNDBITE 2 - David Tang, vicepresidente de la asociación del barrio chino (hombre, inglés, 19 seg.): "Mucha gente ha dejado de venir al barrio chino a comer porque creen que puede ser un lugar para contagiarse fácilmente del virus. Creo que no es correcto. Pero cuando hay miedo en la gente y si dejan de venir a comer, no hay negocios en el barrio chino. Los negocios en el barrio chino ya han sido afectados" "A lot of people have stopped coming to Chinatown to eat because they reckon that Chinatown may be an easy place to catch the virus, which I don’t believe is correct. But the thing is when there’s fears among the people, and if people stop coming over to eat, there’s no business in Chinatown. So the business in Chinatown has already been affected." LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS18 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 9. Paneo de izquierda a derecha barrio chino vacío10. Plano medio dos mujeres caminan en el barrio chino con máscarcas 11. SOUNDBITE 3 - Tiffany Yu, directora de una organización de defensa de la discapacidad (mujer, inglés, 22 seg.): "El tema que más me preocupa es el perfil racial y la xenofobia que ha estado pasando. Creo que todavía se está investigando mucho sobre el coronavirus pero el hecho de que se identifique como portadores del virus a las personas de la comunidad asiática, que se ven asiáticos, personas se ven chinos, creo que es la reacción más preocupante que está pasando" "The thing that I am actually most concerned about is kind of the racial profiling and xenophobia that's been happening. I think there is still a lot of research that’s being done around coronavirus but the fact that people within the Asian community, people who look Asian, people who look Chinese are being identified as having the virus, I think is a little bit more concerning of a reaction that's happening." LONDRES, REINO UNIDO13 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 12. Plano medio vendedor en el barrio chino13. Plano medio adolescentes se ponen máscaras14. Primer plano adolescentes se ponen máscaras LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS18 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 15. Plano medio mujer camina con máscara puesta16. Plano general personas en la entrada del barrio chino