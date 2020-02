Londres, 3 Feb 2020 (AFP) - El líder indígena yanomami Davi Kopenawa, conocido como el Dalai Lama amazónico, recompensado en 2019 con el Right Livelihood Award o "Nobel alternativo", explica en una entrevista con la AFP su llamado "urgente" al mundo de ayuda frente al gobierno de Jair Bolsonaro.Junto a otros tres líderes amazónicos -Dario Yanomami, Raoni Metuktire y Megaron Txucarramae- Davi Kopenawa entregó el lunes en Londres una carta en que piden al primer ministro británico, Boris Johnson, y otros líderes europeos que no acepten en sus países el oro y otros productos que responsabilizan de la destrucción de sus tierras. P: ¿Fueron recibidos por Boris Johnson y qué le pidieron?R: "El primer ministro no vino a vernos personalmente, nos reunimos con un empleado. Le hemos escrito una carta. En ella hablamos sobre los invasores de la Amazonía, sobre problemas como las enfermedades, la demarcación de nuestras tierras y también la minería de oro ilegal, de lo que el gobierno está destruyendo al cooperar con gente que quiere cortar los árboles"."Hemos escrito esta carta para que el primer ministro la lea y piense en ello y luego hable con otras autoridades europeas". P: ¿Cuál es su mensaje para los líderes mundiales?R: "Mi mensaje para el mundo entero, mi sueño, mi pensamiento, lo que estoy diciendo, es que quiero que todo el mundo, que los europeos me oigan y que nos ayuden"."Necesitamos que las autoridades tomen medidas y pedir al presidente (Jair) Bolsonaro que expulse a los mineros ilegales de la tierra Yanomami, este es mi mensaje urgente hoy". P: ¿Qué relación tiene Bolsonaro con los indígenas?R: "La relación que tiene el presidente de Brasil con nosotros es buscar riqueza en nuestra tierra, no le importan la selva o los pueblos indígenas, lo que quiere es explotar los recursos y la riquezas de nuestra tierra, la minería, el oro, los diamantes. Están queriendo acabar con nosotros y robarnos nuestra tierra". P: ¿Qué consecuencias puede tener esto para su pueblo?R: "Esto podría destruirnos, las amenazas son ahora mayores, la población de las ciudades ha aumentado mucho y quieren quitarnos nuestra tierra, hace 50 o 60 años la gente de la ciudad de Boa Vista estaba lejos pero ahora está cada vez más cerca de nuestro territorio"."Están preparando grandes invasiones del territorio Yanomami, los ranchos quieren cortar los árboles de la selva para hacer pasturas para el ganado, quieren ganar dinero con la carne y quieren venderla a otros países, quieren venderla aquí". P: ¿Está recibiendo apoyo mundial? R: "Recibí un premio que me está ayudando a ganar respeto para mi gente, para el pueblo yanomami y dar a conocer a mi pueblo en otros lugares porque su nombre se oculta a veces. Este premio fue muy útil para abrirme el camino, un espacio para mis palabras en otros lugares". P: Debido a su lucha ha recibido amenazas de muerte. ¿Tiene miedo?R: "Claro que tengo miedo, pero no solo yo, todos los hombres de la tierra tienen miedo de las armas de fuego. Tengo miedo de perder mi vida pero no tengo miedo de luchar usando la palabra"."El hombre blanco que viene a destruir mi casa no tiene derecho, no sabe respetarnos, nosotros sí sabemos que es el respeto. Pero ellos pueden pagar a sicarios para matar a los líderes indígenas que luchamos por nuestra tierra". P: ¿Es posible un desarrollo económico que respete a los pueblos indígenas?R: "Ese el pensamiento del hombre capitalista, mi pueblo no necesita ese tipo de desarrollo, ya tenemos el desarrollo natural. El desarrollo del que habla el hombre blanco destruye nuestros ríos, mata a nuestros peces, arruina nuestra salud y nuestro entorno"."Con nuestras tierras ya somos ricos, tenemos casa, animales que podemos cazar, pájaros, fruta, nueces, y esa es la forma más limpia de avanzar"."Ese desarrollo económico amenaza a la tierra, no quiero oír a la gente decir 'los indígenas necesitan el desarrollo'. Quiero proteger, cuidar la tierra y mantener el planeta como era".acc/mb