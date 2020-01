Actualiza con tipo de armamento que llevaba el niño en párrafo 8 ///Torreón, México, 10 Ene 2020 (AFP) - Un niño de 11 años desató el terror este viernes en su escuela situada en el norte de México al matar a balazos a una maestra y dejar heridas seis personas más antes de suicidarse, un ataque que ejecutó influenciado por un videojuego, declararon autoridades."El niño (fue) influenciado por un video juego que se llama 'Natural Selection', incluso la playera (camiseta) del niño en la parte de abajo traía el nombre del video juego", dijo en conferencia de prensa Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahulia, en cuya capital, Torreón, se encuentra el Colegio Cervantes, donde se produjo el ataque."Él trató de recrearlo (el video juego) el día de hoy; dijo a uno de los compañeros 'hoy es el día'", añadió el gobernador.Riquelme aseguró que el videojuego "tiene simulación del manejo de armas de alto calibre".La prensa ha recordado que uno de los adolescentes que ejecutaron en 1999 la matanza de la escuela secundaria Columbine, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, portaba una camiseta blanca con la leyenda "Natural Selection", aunque el video juego fue creado en 2002.El niño, que cursaba último año de primaria y vivía con sus abuelos desde que su madre muriera hace años, se encontraba en su salón de clases cuando alrededor de las 8H20 horas locales (14H20 GMT) pidió permiso para ir al baño, pero al notar que no regresaba su maestra fue a buscarlo."Allí la docente se encuentra con que el niño sale -del baño donde se habría cambiado de vestimenta- con dos armas -una en cada mano- disparando" y poco tiempo después "se pega un tiro", narró el gobernador, cuyas hijas también fueron alumnas del mismo privado Colegio Cervantes.El niño usó dos pistolas, una de calibre .40, y la otra de .22, dijo el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, quien adelantó que se investigarán los dispositivos electrónicos del niño para descubrir cómo adquirió las armas.No está claro si la maestra que salió a buscar al atacante al baño es la misma que murió, que tenía 50 años.De los seis heridos, uno es un profesor de educación física de 40 años y el resto niños, de los que no se ha informado de su edad, que "ya están fuera de peligro". Tampoco se sabe si eran compañeros del menor atacante, concluyó el gobernador."El baño está cerca del salón de clases" del atacante, apuntó el gobernador.En las primeras imágenes televisivas se observaron a padres de familia en las rejas del Colegio Cervantes, algunos de ellos llorando.- Tenía "muy buenas calificaciones" - Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, dijo a la cadena de noticias Televisa que el niño tenía "muy buenas calificaciones" y "un comportamiento aparentemente normal", aunque no descartó que tuviera "algún tipo de problema" psicológico.México está más acostumbrado a ver tiroteos escolares desde lejos, a menudo en su vecino país Estados Unidos, que de cerca. En 2014 un menor de 15 años mató a un compañero de 13 años en un centro de secundaria del Estado de México (centro).Otro caso similar ocurrió en 2017 cuando un joven también de 15 años disparó e hirió a cuatro compañeros de clase en una escuela secundaria en la ciudad norteña de Monterrey.str-jg/dga -------------------------------------------------------------