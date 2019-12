Pero si las nominaciones a los Globos sirven como una instantánea del cambiante panorama mediático, algunos notarán la falta de progreso en otras áreas. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga estos reconocimientos, volvió a nominar sólo hombres en la categoría de mejor dirección: Scorsese, Tarantino, Bong Joon Ho ("Parasite"), Sam Mendes ("1917") y Todd Phillips ("Joker"). Entre las desairadas estuvieron Greta Gerwig ("Little Women", o “Mujercitas”), Lulu Wang ("The Farewell", “La despedida”) y Marielle Heller ("A Beautiful Day in the Neighborhood"). Los Globos solamente han nominado a cinco mujeres directoras.