Israel destruyó un túnel de Hamas en Gaza que fue utilizado en un intento de infiltración

El Ejército de Israel continúa este miércoles su ofensiva por aire, tierra y mar sobre todo el largo de la Franja de Gaza, donde asegura haber realizado ataques contra 25 "objetivos" en las últimas horas (EFE/ EJÉRCITO ISRAEL)

El Ejército israelí dijo este miércoles que ha desmantelado un túnel del grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza que en junio fue utilizado por varios milicianos para tratar de infiltrarse en Israel.

El túnel de 700 metros se encontraba en la localidad de Rafah, en el sur del enclave, y en su interior los soldados encontraron “ramales, puertas blindadas, un escondite terrorista e infraestructura eléctrica”, según un comunicado castrense.

Cuatro milicianos del grupo islamista intentaron infiltrarse en territorio israelí el pasado junio utilizando este mismo túnel. El grupo fue descubierto infraganti por un batallón del Ejército que logró detener el intento, aunque uno de los soldados falleció en los combates.

Palestinos inspeccionan una escuela de la ONU que da cobijo a personas desplazadas, tras un ataque israelí (REUTERS/Ramadan Abed)

Tras nueve meses de guerra, Israel concentra sus operaciones en el sur de la Franja, donde ha desmantelado varios kilómetros de túneles, muchos ubicados junto a la frontera con Egipto y que según el Ejército eran utilizados por el grupo islamista para introducir armas en el enclave.

Debido a los constantes y sangrientos ataques de Israel, según las autoridades sanitarias gazatíes, más de 38.700 personas han muerto y miles continúan desaparecidas en el devastado territorio palestino. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cree que esta es la única manera de desmantelar al grupo terrorista.

Netanyahu insiste en seguir con los ataques

El ejército israelí ha afirmado que ha matado o capturado alrededor de 14.000 combatientes en Gaza desde que comenzó la guerra, una cifra no verificable, que da una idea de la valoración que hace Israel de sus avances hacia el objetivo declarado de destruir a Hamas, según informó The New York Times. Y de acuerdo con el diario español El País, Israel asegura que ha conseguido acabar con la mitad de la cúpula del brazo armado del grupo fundamentalista palestino.

FOTO DE ARCHIVO. Un camión con soldados israelíes maniobra cerca de la frontera entre Israel y Gaza (REUTERS/Amir Cohen)

Este mismo miércoles Netanyahu defendió en sede parlamentaria la necesidad de seguir con estas operaciones militares contra la Franja de Gaza. El mandatario explicó que a pesar de las “enormes presiones” políticas y mediáticas que su Gobierno viene soportando desde Israel y el extranjero, la “victoria absoluta” está cerca de producirse, pero para ello es necesario, insiste, en seguir presionando.

“Hamas está bajo presión porque estamos eliminando a sus comandantes, a miles de sus terroristas, porque hemos entrado en Rafah y en el corredor Filadelfia y los tenemos agarrados por el cuello”, ha destacado Netanyahu desde la Knesset, en donde ha comparecido por petición de la oposición.

El israelí cree que la única manera de ganar la guerra y de liberar a los rehenes es a través de “la presión, presión y más presión”. De los 251 rehenes capturados por los milicianos islamistas el pasado 7 de octubre, 116 siguen en la Franja de Gaza, de los cuales al menos 42 están muertos, según ha confirmado el Ejército israelí.

Un niño palestino sentado entre los escombros de los edificios destruidos tras un ataque israelí (REUTERS/Mohammed Salem)

“La presión que ejerzan sobre mí no servirá de nada”, ha respondido a las demandas de poner en marcha cuanto antes una comisión de investigación por los supuestos fallos de seguridad durante los ataques de Hamas del 7 de octubre, según ha informado el periódico The Times of Israel.

Las familias de los secuestrados cargaron este miércoles contra Netanyahu, quien presuntamente dijo anoche en una reunión gubernamental con respecto a las negociaciones con Hamás que “no deberían estar estresados” ya que “los rehenes están sufriendo, pero no muriendo”, según una filtración publicada por el portal de noticias Ynet.

“Exigimos al primer ministro que se explique inmediatamente”, demandó el Foro de Familiares de Rehenes en un comunicado, ante unas declaraciones que consideran “profundamente hirientes”, así como “peligrosamente irresponsables”.

(Con información de EFE y Europa Press)