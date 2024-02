Por qué Europa no tiene su propio “Google” y cuáles son los retos para regular la IA: concluyó la Cumbre Madrid 2024

Este miércoles 21 y jueves 22 de febrero se realizó la Cumbre Madrid 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles 21 y jueves 22 de febrero se realizó la Cumbre Madrid 2024 organizada por CERTAL. El evento internacional con sede en la capital de España busca conectar Europa con América Latina y cerrar las brechas digitales.

Entre funcionarios públicos, autoridades, líderes empresariales, académicos e investigadores, “Conectar Comunidades” estableció acuerdos en torno al cierre total de la brecha de acceso, la sostenibilidad financiera, el impacto de la seguridad, y un marco regulatorio moderno, estable y proinversión para las telecomunicaciones.

El presidente ejecutivo de CERTAL, Pablo Scotellaro, estuvo a cargo de la apertura del evento, y destacó la importancia del diálogo público-privado en cuanto a conectividad. “No se puede avanzar en las nuevas tecnologías sin la cooperación”, respaldó Roberto Bosch, ministro consejero de la Embajada de la República Argentina en España.

También participó el secretario general de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, Antonio Magraner, quien indicó que “es muy difícil de lograr” la transformación digital sin una base sólida en infraestructura.

En el área de telecomunicaciones, Hernán Verdaguer, director de Asuntos Regulatorios de Telecom Argentina, y Karim Lesina, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Millicom-Tigo, resaltaron que el proceso de transformación de la industria requiere reformar la forma en la que se sostienen las inversiones.

“La convergencia tecnológica es clave, tener regulación por cada uno de los servicios tiene poco sentido; ¿hacia dónde vamos a ir, hacia una concesión única o vamos a seguir estancados con un servicio específico? Estamos en una industria de las más dinámicas y aún se discute en países la convergencia tecnológica”, explicó Juan Luis Núñez Tissinetti, director País Digital.

El consultor propuso iniciativas para la sostenibilidad financiera de la industria como flexibilizar las regulaciones, evaluar la carga regulatoria de los operadores, brindar mayor apertura para las fusiones, analizar el fair share y reducir barreras a la instalación de infraestructura.

Otro gran tema de la jornada fue la geopolítica digital, en una charla a cargo de Carlos López Blanco, experto en economía digital y en regulación del mercado de las telecomunicaciones, y Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group.

“América Latina tiene gente que entiende bien la utilización de los medios digitales; no pasa en Europa. Nunca la integración ha sido más importante y es condición de supervivencia de Latinoamérica”, afirmó Blanco.

Y añadió: “Si no hay un mercado único digital no es posible sobrevivir en el mundo digital. Europa empieza a ser relevante cuando tiene un mercado único digital, que Uruguay saque la mejor ley de Inteligencia Artificial (IA), por ejemplo, no servirá para nada. No se puede regular a escala nacional y eso hay que entenderlo. En el mundo digital las naciones no existen, no supone una integración política; si no estableces reglas comunes estás muerto”.

El experto resaltó que América Latina tiene unicornios y capital humano, y contrastó: “Europa no puede disputar el liderazgo de Estados Unidos y China en la economía digital, por lo que decidió apostar a un modelo de digitalización de la economía”. Incluso se preguntó por qué el continente no cuenta con su “Google europeo”.

En el panel “Nuevos delitos en la era digital: Ciberseguridad”, los expertos señalaron que las amenazas de ciberseguridad aumentan en complejidad todos los días, incluyendo desde el ransomware (un tipo de software malicioso) hasta el phishing (una técnica utilizada por delincuentes para engañar a las personas y obtener información confidencial).

En “Reimaginando la regulación en la era de la Inteligencia Artificial y Big Data”, en cambio, se debatió sobre la necesidad de contar con un marco normativo y jurídico común para la inteligencia artificial.

El segundo día comenzó con las charlas con Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina y Adina Valean, comisionada de Transporte de la Unión Europea. Además, se presentaron paneles de alta categoría tratando temas como regulación, Inteligencia Artificial, infraestructura, 5G, Internet de las Cosas, contenidos e industrias digitales.

El Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL) nació en 2009 como un espacio de encuentro sobre la industria de telecomunicaciones.

El evento organizado por la entidad, que reunió a toda la industria de telecomunicaciones de Europa y América Latina, fue fundamental para debatir sobre la manera que se sostienen las inversiones, la convergencia de servicios y la neutralidad tecnológica.

Desde CERTAL, confirmaron que se continuará trabajando en la inclusión digital y apoyando el desarrollo tecnológico y económico de las telecomunicaciones para beneficio de los países y los ciudadanos.

