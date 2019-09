“Hice mi debut en la Ópera Metropolitana a la edad de 27 años y he cantado en este magnífico teatro por 51 consecutivos y gloriosos años. Si bien disputo fuertemente las acusaciones recientes hechas hacia mí, y estoy preocupado por un clima en el que la gente sea condenada sin el debido proceso, tras reflexionar yo creo que mi aparición en la producción de ‘Macbeth’ distraería del arduo trabajo de mis colegas tanto en escena como tras bambalinas. Como resultado, he pedido retirarse y le agradezco al liderazgo del Met por aceptar gentilmente mi petición”, dijo Domingo el martes por la tarde en un comunicado al diario The New York Times.