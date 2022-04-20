غرناطة، مع الكولومبيين سانتياغو أرياس وكارلوس باكا، قم بزيارة أتلتيكو مدريد اليوم

Los jugadores del Granada celebran el 1-1 de Darwin Machis. EFE/Miguel Ángel Molina

اليوم، يستضيف أتلتيكو دي مدريد غرناطة من لويس سواريز وسانتياغو أرياس وكارلوس باكا ونيدر لوزانو في ملعب واندا متروبوليتانو، في موعد جديد لـ LaLiga. يتمتع أولئك الذين يقودهم دييغو سيميون بمعركة جيدة ويريدون الاستمرار في تسجيل النقاط للرفع في الترتيب وتأمين مكانهم للعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. حاليًا، هم في المربع رقم 4، مع 60 نقطة. لقد فازوا بـ 4 من آخر 5 مباريات، وكان آخرها ضد إسبانيول، بنتيجة 2-1. يتم تعادل colchoneros في نقاط مع إشبيلية وبرشلونة، مع متوسط هدف جيد. يسجلون واحدة على الأقل في كل مباراة. لمباراة اليوم, لن يتمكن جواو فيلكس, خوسيه ماريا جيمينيز, هيكتور هيريرا وتومار ليمار من العد, كل ذلك بسبب الإصابة; لن يكون كوندوغبيا أو فيليبي حاضرين, الذين تم استبعادهم بالعقوبة.

من جانبهم، عانت غرناطة من هزيمة ضد ليفانتي، في ملعبهم، في آخر موعد للبطولة الإسبانية. الفريق الذي قاد إلى تلك اللحظة من قبل روبين توريسيلا، سيكون على مقاعد البدلاء، لمباراة اليوم، أيتور كارانكا، الذي سيحاول تحويل هدية الفريق. لقد أتوا من ثلاث هزائم متتالية في مبارياتهم الأخيرة التي لعبت. لقد حققوا انتصارًا واحدًا فقط وهم في الساحة 18، برصيد 29 نقطة، في منطقة الهبوط.

في هذه المباراة، لن تتمكن غرناطة من الاعتماد على سانتياغو أرياس، الذي لا يزال يتعافى من الإصابة، أو نيدر لوزانو، وهو لاعب آخر من اللاعبين الكولومبيين، كارلوس نيفا وراؤول تورينتي. كارلوس باكا، من جانبه، لم يؤخذ في الاعتبار لأكثر من ثلاثة أشهر وكان المديرون قد أعطوه بالفعل التأييد للبحث عن فريق جديد في نهاية الموسم. الكولومبي الوحيد الذي لديه هدية جيدة مع الفريق، بعد حاضر التشكيلة، هو لويس دياز، الذي تم أخذه في الاعتبار للانضمام إلى منتخب كولومبيا في المباريات الأخيرة من تصفيات كأس العالم المتوجهة إلى قطر 2022.

Soccer Football - LaLiga - Granada v Real Madrid - Nuevo Estadio de Los Carmenes, Granada, Spain - November 21, 2021 Granada's Luis Suarez celebrates scoring their first goal REUTERS/Jon Nazca REUTERS

ستكون هذه مباراة مثيرة للاهتمام، بسبب الضغوط التي يحملها كلا الفريقين. لا يمكن أن يخاطر colchoneros بالخسارة وتحتاج غرناطة إلى الخروج من أسفل الطاولة. ستكون هذه التشكيلات المحتملة:

أتلتيكو مدريد (1-3-4-1-2): أوبلاك؛ سافيك، ماريو هيرموسو، رينيلدو؛ فرساليكو/لودي/واس، دي بول، كوك، كاراسكو؛ ماركوس لورينتي؛ غريزمان/ماثيوس كونها وأنجيل كوريا.

غرناطة (1-4-3-3): لويس ماكسيميليان؛ كويني، فيكتور دياز، دومينغوس دوارتي، إسكوديرو؛ أليكس كولادو/مونتورو، بتروفيتش، لويس ميلا؛ أنطونيو بويرتاس، لويس سواريز وداروين ماتشيس.

فريق «تشولو» لديه ستة عشر لاعبًا أصحاء فقط للمباراة ومن المتوقع أن يحافظ على فكرته عن اللعبة, بعد الغياب, مع دخول ماريو هيرموسو لفيليبي, جنبا إلى جنب مع رينلدو ماندافا وستيفان سافيك. في الممر الأيمن مع Sime Vrsaljko، على الرغم من وجود خيار يانيك فيريرا كاراسكو أو حتى دانيال واس يلعب هناك، ورينان لودي يخرج على اليسار. في خط الوسط، سيعود رودريغو دي بول إلى أحد عشر ليشكل في النخاع مع قيامة Koke، ومع ماركوس لورينتي في المستقبل. وفوق ذلك، أنجل كوريا وأنطوان جريزمان، على الرغم من وجود خيارات سيدخلها ماثيوس كونها أيضًا.

كارانكا، الذي ظهر لأول مرة مع غرناطة، يمكن أن يضع آماله على اللاعبين الذين كانوا مهمين للفريق في تاريخه الحديث: أنجيل مونتورو، فيكتور دياز أو أنطونيو بويرتاس. جيرمان سانشيز، أحد القباطنة، سيكون الوحيد الذي لن يكون متاحًا.

ستبدأ المباراة في الساعة 12:00 م بالتوقيت الكولومبي.





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