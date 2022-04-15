من هو فرانسيسكو مارتين مورينو، الكاتب الذي أطلق عليه AMLO اسم «classist»

رد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، رئيس المكسيك، بحزم على الانتقادات التي وجهها الكاتب والصحفي فرانسيسكو مارتين مورينو بسبب تصريحاته الأخيرة في أعقاب نتائج إلغاء مانداتو.

وقال الصحفي، مع اثنين من الرسوم البيانية من البيانات من المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (INEGI)، أن «أكثر الأمية، والمزيد من الأصوات لمورينا».

التقى مورينو برد سريع من الرئيس، الذي نشر دراسة حديثة حيث يتم تصنيفه من بين الرؤساء الأكثر قبولا في العالم ، ودعا «classist» للكاتب.

«يقول عازف مارتين مورينو إن الأميين فقط في البلاد يدعمونني، وهو ما يملأني، بالمناسبة، بالفخر لأنه، من بين أمور أخرى، التعليم ليس هو نفسه الثقافة».

El mensaje al que parece haber respondido AMLO

تم الاعتراف مورينو كواحد من أقوى منتقدي سياسات أندريس مانويل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتحول الرابع وحركة التجديد الوطني (مورينا).

في سيرته الذاتية على الموقع الرسمي حيث حذر من أنه «يكتب بحرية دون التزامات مفتوحة أو خفية لأي بطل من الحياة السياسية الوطنية».

وأضاف: «إنه معروف بتطرف كتاباته، حيث يسجل آرائه الغاضبة دون أن يتمكن أحد من اتهامه بالانتماء إلى أي قطاع أو مجموعة أو حزب من شأنه أن يحد بشدة من مساحات تعبيره».

Francisco Martín Moreno arremetió contra la revocación de mandato de AMLO y obtuvo respuesta del presidente (Foto: Cuartoscuro)

ولد فرانسيسكو مارتين مورينو في 4 أبريل 1946 في المقاطعة الفيدرالية آنذاك، في وسط المكسيك. تم تطوير إعداده الأكاديمي في المدرسة الألمانية ألكسندر فون هومبولت.

طوال معظم حياته كرس نفسه لعالم الكتابة، كمبتكر للكتب والصحفي المتخصص في الرواية التاريخية. بعض التعرف عليه تماما مع أول ظهور له، المكسيك نيغرو في عام 1986.

ومنذ ذلك الحين، بالإضافة إلى آلاف الأعمدة التي يدعي أنه كتبها لمختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، كتب 22 كتابًا آخر. من بين الأكثر شهرة هي ندوب الريح، و Carnal Raptures، وحطام السفينة في المكسيك، من بين أمور أخرى.

من بين أهم الاعترافات التي حصل عليها المكسيكي، تم تسليط الضوء على الغار الذهبي للتميز الأدبي لكتابه «ندبات الرياح في إسبانيا»، وفي المكسيك حصل على جائزة الصحافة الوطنية خلال الأعوام 1994 و 1995 و 1996 و 1997 و 1998.

No es la primera vez que AMLO se enfrenta a Francisco Martín Moreno FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

ليست هذه هي المرة الأولى التي تنفجر فيها ضد التحول الرابع. على سبيل المثال، في أبريل 2019، في مقابلة مع الصحفي خورخي راموس، أكد أنه رجل شعبوي، في سياق أنه لن يتمكن من بيع الطائرة الرئاسية.

وفي سياق آخر، أكد أن قيادته خاطئة لأن الجماهير تتفاعل بالعواطف، وليس ردود الفعل، وهذا عندما يعلقون على مشاوراتهم الشعبية.

كما أنه لا ينسى عندما، من خلال مقابلة، أعرب عن أنه «إذا كان بإمكاني العودة إلى وقت محاكم التفتيش، فسأعلق، لا، أحرق كل من مورينيستاس على قيد الحياة في زوكالو العاصمة»، مما تسبب في سخط الشبكات الاجتماعية.

Uno de los mensajes que el presidente de México dedicó en Twitter al escritor Francisco Martín Moreno

وفي هذا التبادل نفسه للأفكار مع الصحفيين بيدرو فيريز دي كون، أكد أن كل من صوت لصالح مورينا في انتخابات منتصف المدة سيكون خائن للبلاد.

«إنه يجعلني أكثر من اللازم، إنه يزرع الكراهية وسأدلي بتعليق مع القليل من العمق حول هذا الموضوع. لا عين للعين، سن للأسنان لأننا كنا جميعًا أعين ومسنين. إنه الحب والسلام. أعلم أن المحافظين منزعجون لأننا نغير المكسيك. إنهم ينسون المبدأ الأساسي للإنسانية وحب الجار»، أجاب رئيس المكسيك في تلك المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، في عام 2017، كتب مورينو في عمود لـ El Universal أنه «لن يصوت لصالح لوبيز أوبرادور لأنه سيحاول الحكم بوصفات مستمدة من سلة المهملات لتاريخ المذاهب الاقتصادية التي أثبتت بشكل كبير انتهاء صلاحيتها وعدم كفاءتها».

استمر في القراءة:

قالت نائبة فيديريكا كويجانو دي كابا حول إصلاح الكهرباء: «إنها ليست مشكلة أعرفها حوالي 100».