بعد 12 عامًا من الهجوم على سلفادور كابانياس، هناك فصل جديد في القضية

و كان اعتقال فرانسيسكو خوسيه ن , المعروف باسم إل كونتادور, من جانب عناصر مكتب المدعي العام, جعلت قضية سلفادور كابانياس تضيف فصلا آخر. يرتبط المعتقل مباشرة بالهجوم الذي تعرض له لاعب كرة القدم السابق أغيلاس دي أمريكا في عام 2010 عندما أصيب بطلق ناري في رأسه.

مع الشخص الرئيسي المسؤول عن الأحداث في السجن، يخدم خوسيه خورخي بالديراس غارزا أو ببساطة JJ حكم بالسجن لمدة 20 عاما في نظام السجن المكسيكي بعد الاعتداء القاتل تقريبا المهاجم السابق ونجم المنتخب الوطني الباراغواي اني. كونتادور متهم (من بين جرائم أخرى مثل الاتجار بالمخدرات) بأنه شريك في Balderas Garza في الأحداث التي وقعت في نقابة المحامين منذ أكثر من عقد من الزمان.

في الصباح الباكر يوم 25 يناير 2010، تم الكشف عن واحدة مخيفة لكرة القدم الوطنية والدولية. سلفادور كابانياس، في ذلك الوقت، أصيب أحد الشخصيات الأمريكية في Liga MX وباراغواي في أمريكا الجنوبية، بطلق ناري في رأسه. صدم الحدث البلاد بسبب خطورة الأحداث.

José Jorge Balderas Garza “El JJ”, acusado de haber disparado en contra del futbolista paraguayo Salvador Cabañas en una discoteca (Foto: Cuartoscuro)

بعد الساعة 5:00 صباحًا وبعد مشادة مع JJ في حمامات مؤسسة بار بار، رسم رجل الأعمال سلاحًا ناريًا وأطلقه ضد لاعب كرة القدم آنذاك. أبلغ الموظفون المحليون السلطات، وتم نقل شافا من غرفة الطوارئ إلى مستشفى في جنوب مكسيكو سيتي.

في الساعات القليلة الأولى ظل التشخيص محجوزًا، ولكن مع مرور الأيام، تم الكشف عن أن حالة كابانياس الصحية كانت حساسة ولكنها مستقرة. في الوقت نفسه، مع وضوح الصورة بشكل متزايد فيما يتعلق ببقائهم على قيد الحياة، لا يزال الأطباء لا يعرفون ما هي العواقب.

بعد عملية انتعاش طويلة، بالإضافة إلى معجزة النجاة من طلقة في الرأس، تم تأكيد كابانياس على أنه لم يكن له أي عواقب وخيمة بشكل خاص على صحته. بعد أكثر من عقد من الهجوم، تتمتع Chava بقدرات جسدية وعقلية طبيعية تقريبًا.

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ / CUARTOSCURO.COM

في مقابلة مع Infobae قبل حوالي عامين، يعطي لاعب كرة القدم السابق الفضل في ما اختبره ليسوع المسيح، الذي هو مؤمن مخلص منه. ويدعي أنه خلال الأسبوع كان في غيبوبة، تمكن من زيارة السماء، لكنه عاد إلى الأرض لمواصلة حياته ومساعدة المزيد من الناس.

«كنت أمشي بين الغيوم. أتذكر الذهاب إلى حديقة والمشي. في الجزء الأخير، صادفت يسوع المسيح. لمس جبهتي بأحد أصابعه حيث أصيبت بطلق ناري. خفض يده للمس كتفي الأيسر وقال لي: «لديك طريق طويل لتكون هنا. عد إلى الأرض لمساعدة من هم في أمس الحاجة بسبب القوة التي سأعطيك إياها. «أعطاني فرصة أخرى وأدرك أنه لم يكن وقتي. بعد قضاء أسبوع في غيبوبة، استيقظت في المستشفى آمنة وسليمة»، روى لهذه وسائل الإعلام.

Salvador Cabañas con a indumentaria de América en la temporada 2021. (Foto: Twitter/@MelinaVelez14)

في آخر التصريحات العلنية المعروفة لشافا، كرر تشافا أنه ليس لديه أي نوع من المشاعر السلبية تجاه المعتدي أو شريكه. عندما كانت مسيرته الكروية في أعلى نقطة من حيث المستوى، انقطع فجأة وبشكل نهائي بسبب ما حدث في بار بار.

«في الداخل، أنا جيد جدًا، أنا في سلام، أعطوني فرصة أخرى. ولم اندم ابدا على اي شيء لانني اؤيد دائما الاشخاص الذين يحتاجونهم، والمضي قدما، والبقاء على قيد الحياة هو ما يهمني».

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